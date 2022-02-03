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Ekonomi

TÜİK enflasyon sepetini güncelledi; doğalgaz ve elektriğin ağırlığı düşürüldü

Alkollü içecekler ve tütün grubunun ağırlığı da yüzde 4,31'e indi

03 Şubat 2022 11:25

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon hesaplamasında baz alınan ürün sepeti ve ağırlıklarını güncelledi. 2022'de sepete giren yeni ürün yok. Mısır özü yağı, kuru barbunya, kayısı, kiraz, yeşil soğan ve kanepe ise enflasyon sepetinden çıktı.

Diğer yandan içerisinde kira bedelleri, doğalgaz ve elektrik faturalarının yer aldığı konut harcamalarının sepetteki ağırlığı oranı yüzde 15,36'dan yüzde 14,11'e çekildi. 

Enflasyon sepetinde konut harcamalarının oranı düşürülürken alkollü içecekler ve tütünün ağırlığı da yüzde 4,88'den yüzde 4,31'e indi.

Enflasyonda 19 yılın zirvesi aşıldı

Enflasyon ocak ayında aylık yüzde 11,10 artarken, yıllık bazda yüzde 48,7'ye yükseldi. Söz konusu artışla birlikte aralık ayındaki yüzde 38,06'lık 19 yıllık zirve aşılmış oldu.

TIKLAYIN: 19 yılın zirvesi aşıldı: Enflasyon ocakta yıllık yüzde 48,7'ye yükseldi

2022 yılı TÜFE hesaplamalarında kullanılacak ana grup ağırlıkları şu şekilde:

Ana harcama grubu 2021 2022
Gıda ve alkolsüz içecekler 25.94 25.3156
Alkollü içecekler ve tütün 4.88 4.3064
Giyim ve ayakkabı 5.87 6.4238
Konut 15.36 14.1150
Ev eşyası 8.64 8.8550
Sağlık  3.25 3.2365
Ulaştırma 15.49 16.7953
Haberleşme 4.64 3.7808
Eğlence ve kültür 3.01 3.0614
Eğitim 2.28 2.0348
Lokanta ve hoteller 5.91 7.1111
Çeşitli mal ve hizmetler 4.73 4.9643
TÜİKEnflasyon sepeti2022
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