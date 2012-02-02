-TÜİK enflasyon sepeti güncellendi ANKARA (A.A) - 02.02.2012 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon sepeti bu yıl, 444 ürünü ve bin 169 ürün çeşidini kapsayacak. Enflasyon sepetinde, 27 bin 500 iş yeri ve 4 bin 176 konuttan her ay yaklaşık 375 bin fiyat derlenecek. TÜİK'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2012 yılı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) hesaplamalarında, 2011 yılı Aralık ayı temel alınarak, Avrupa Birliği ve Birleşmiş tarafından geliştirilen Amaca Yönelik Bireysel Tüketim Sınıflaması'na (COICOP) göre grup ve madde ağırlıkları güncellendi. Bu yıl, 444 ürün, bin 169 ürün çeşidi kapsanacak, 27 bin 500 işyeri ve 4 bin 176 konuttan her ay yaklaşık 375 bin fiyat derlenecek. Fiyat derleme periyodu bazı ürünler için değiştirilirken, TÜFE'de fiyatlar, taze meyve-sebze ve akaryakıt-tüp gaz fiyatları için ayda dört kez, kiralar için ayda bir kez ve bunların dışında kalan diğer tüm ürünler için ayın 10. gününü ve 20. gününü kapsamak üzere ayda iki kez olarak derlenirken, bu yıldan itibaren gıda ve alkolsüz içecekler ana grubu içerisinde ağırlıklı olan ve ay içi fiyat değişimi yüksek olan 15 gıda ürünü için fiyatlar ayda dört kez derlenecek. Söz konusu ürünlerin, sepet içindeki ağırlığı yüzde 9,84 olacak.