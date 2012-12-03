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Ekonomi

TÜİK enflasyon rakamlarını 17 dakika erken açıkladı, soruşturma başladı!

TÜİK Başkanı Aydemir: TÜİK’in sisteminde oluşan bu hatanın sebeplerini araştırıyoruz

03 Aralık 2012 19:49

TÜİK enflasyon rakamlarını 17 dakika erken açıklayarak, piyasaya sürpriz yaptı. TÜİK, bu konuda soruşturma başlatıldığını duyururken, Başkan Birol Aydemir ise, sistemde güvenlik açığı olduğunu, TUBİTAK ekibinin bunu araştıracağını söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını erken açıklayarak, piyasayı şaşırttı. Rakamları her ay saat 10.00’da açıklayan TÜİK, kasım ayı rakamlarını 09.42’de açıklayınca, haber ajansları ve televizyon kanalları da çok geçmeden verileri duyurdu. Enflasyon rakamlarını 17 dakika önce açıklayan TÜİK, bu konuda soruşturma başlatıldığını, kusuru bulunanların araştırılacağını duyurdu. TÜİK Başkanı Birol Aydemir ise enflasyon rakamlarının erken açıklanmasına ilişkin Bloomberg HT’ye yaptığı açıklamada, sistem güvenliğinde açık olduğunu ve bunun nedenini bulmaya çalıştıklarını söyledi.

 

TÜBİTAK ekibi araştıracak

 

Sistemdeki hatayı tespit ettiklerinde, bunu samimi olarak kamuoyu ile paylaşacaklarını söyleyen Aydemir, “TÜİK’in sisteminden kaynaklanan hataya ilişkin bazı ön tespitlerimiz var” dedi. TÜBİTAK’tan bir ekip çağırdıklarını ve uzman ekiplerin araştırmaya başladığını ifade eden Aydemir, “TÜİK’in sisteminde oluşan bu hatanın sebeplerini araştırıyoruz” şeklinde konuştu. Aydemir, haber ajansı Reuters’ın bilgileri 09.43’te alıp yayınlamasının da yanlış bir iş olduğunu ifade etti.

 

DİP seviyeye geldi

 

Verilerin erken açıklandığını gören yatırımcılar ise anında harekete geçerek, tahvil piyasasında alıma geçti. Gösterge tahvilin faizi yüzde 5.87’deyken alımların ardından yüzde 5.81’e geriledi. Enflasyonun düşük gelmesiyle tahviller tarihi dip seviyelere kadar indi. 

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