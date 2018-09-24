TÜİK / En yüksek gelir ve en derin gelir uçurumu İstanbul'da

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Eylül (DHA) – Türkiye\'de, 30 bin 895 lira ile en yüksek ortalama gelirin olduğu bölge olan İstanbul, \"8.2 kat\" ile de, \"en zengin yüzde 20\" ile \"en yoksul yüzde 20\" arasındaki gelir uçurumunun \"en derin\" olduğu bölge olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayınladığı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarına göre Türkiye’de ortalama yıllık eşdeğer kullanılabilir kişi geliri 2017 yılında 21 bin 577 lira oldu. En yüksek gelirin İstanbul olduğu belirtilirken, TÜİK verilerine göre İstanbul bölgesini,

- 26 bin 679 lira ile Ankara .ölgesi,

- 26 bin 213 lira ile Tekirdağ, Edirne, Kırklareli bölgesi izledi.

\"Ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir kişi gelirinin en düşük olduğu bölgeler ise;

- 9 bin 872 lira ile Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt bölgesii,

- 10 bin 30 lira ile Şanlıurfa ve Diyarbakır bölgesi,

- 10 bin 878 lira ile Van, Muş, Bitlis ve Hakkari bölgesi izledi.

TÜİK verilerine göre, Türkiye\'deki 2017 yılında en zengin yüzde 20\'lik grubun geliri en yoksul yüzde 20\'lik grubun gelirinin 7.5 katı oldu.

Bu oranın en yüksek olduğu bölgeler;

- 8.2 ile İstanbul,

- 7.1 ile Adana, Mersin,

- 6.8 ile İzmir oldu.

Bu oranın en düşük olduğu bölgeler ise;

- 4.3 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt,

- 4.4 ile Zonguldak, Karabük, Bartın,

- 4.6 ile Gaziantep, Adıyaman, Kilis bölgeleri oldu.

Her bölge için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir kişi medyan gelirinin yüzde 50’si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler; yüzde 13.2 ile Antalya, Isparta, Burdur, yüzde 12.4 ile Adana, Mersin ve yüzde 12.3 ile Balıkesir, Çanakkale oldu.

Göreli yoksulluk oranının en düşük olduğu bölgeler ise yüzde 5.3 ile Gaziantep, Adıyaman, Kilis, yüzde 5.7 ile Zonguldak, Karabük, Bartın ve yüzde 5.8 ile Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak bölgeleri olarak sıralandı.

Diğer bir yoksulluk sınırı olan medyan gelirin yüzde 60\'ı dikkate alınarak hesaplanan gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler;

- yüzde 19.9 ile Adana ve Mersin,

- yüzde 19.7 ile Antalya,

- Isparta ve Burdur ve yüzde 18.8 ile İstanbul oldu.

Bu oranın en düşük olduğu bölgeler ise;

- yüzde 11.7 ile Zonguldak, Karabük ve Bartın ve Manisa, Afyon, Kütahya ve Uşak,

- yüzde 12.1 ile Gaziantep, Adıyaman ve Kilis,

- yüzde 13.1 ile Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova bölgeleri oldu.\" (Grafik)