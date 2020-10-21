TÜİK'e alternatif bir enflasyon hesabı daha: Enflasyonmetre, fiyat verilerini yazılımla topluyor; aylık enflasyon yüzde 3.43!

Prof. Dr. Veysel Ulusoy’un da içinde yer aldığı ekonomistler grubu tarafından oluşturulan Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG), Türkiye İstatistik Kurumu’na alternatif oluşturduğu enflasyon endeksi büyük ilgi çekti. ENAG’la aynı günlerde alternatif enflasyon hesabı konusunda sivil bir inisiyatif daha ortaya çıktı. Ufuk Alparslan’ın kurduğu Enflasyonmetre.com sitesi, TÜİK’in kullandığı enflasyon sepetinin aynısını kullanıyor. TÜİK uzmanları market market gezerken Enflasyonmetre, yazılım aracılığıyla onlarca websitesini tarayarak binlerce ürünün fiyatını topluyor.

Enflasyonmetre, market verileri için A101, Migros ve Carrefoursa’nın; ev eşyası, giysi, ayakkabı, elektronik vb. ürünler için Trendyol’un; lokanta verileri için ise Yemeksepeti’nin web sitesini kullanıyor. T24’ün sorularını yanıtlayan Ufuk Alprarslan, “Bu kapsamdaki ürünlerin çeşidi ve heterojenliği daha yüksek olduğu için veri toplama işleminin bu kısmını tamamen otomatik bir şekilde gerçekleştirmekteyim. Otomasyonu sağlayabilmek adına Python programlama dilini kullandım ve her hafta kodları yeniden çalıştırarak güncel fiyatları tekrar toplamaktayım. Bu sayede hem o ana kadarki ‘anlık enflasyonu’ hesap edebiliyor, hem de fiyatlarda herhangi bir anomali tespit edersem manuel olarak düzeltme fırsatı buluyorum” dedi.

Enflasyonmetre’nin verileri şeffaf ve halka açık. Hem fiyat veri setlerine, hem de metodolojinin detaylarına yine enflasyonmetre.com’dan ulaşmak mümkün.

Fiyatları internetten topluyor

Enflasyonmetre, bunlar dışında kalan daha homojen ürünler için ise birbirinden bağımsız çok sayıda web sitesinden faydalanıyor. Örneğin akaryakıt fiyatları için akaryakıt istasyonlarının sitelerini, toplu taşıma fiyatları için belediyelerin sitelerini, su/elektrik/gaz fiyatlarını ilgili kurumlarında sitelerini kullanıyor. Alparslan yaptığı çalışmayı şöyle anlatıyor:

“İşin bu kısmı için gerekli web site linklerini kaydettim ve ayda bir kez kontrol edilmeleri yeterli oluyor. Alkollü içki ve sigara gibi yalnızca yılın belli dönemlerinde fiyatları değişen birçok ürün de olduğu için haberlerden dahi takip edebilme imkanı mevcut. Böylece hepsini üst üste koyduğunuzda TÜİK’in enflasyon sepetinin yüzde 90’ından fazlasını kapsayacak bir fiyat takibini bilgisayar başından yapabilmek mümkün.”

Aylık enflasyon yüzde 3.41

Enflasyonmetre, ilk veri toplama işlemini Eylül’ün ortasında gerçekleştirmişti. Bu nedenle ilk aylık enflasyonu hesaplamak için Ekim ayının ortasını bekliyordu. Enflasyonmetre, en son 12 Ekim tarihinde yapılan hesaplamada online enflasyon oranı aylık % 3,43 olarak hesapladı. Enflasyon Araştırma Grubu da aylık enflasyonu % 3.61 olarak açıklamıştı.

“Yıllık enflasyonu hesap edebilmek için ise bu çalışmayı en az bir yıl daha sürdürmek gerekmektedir” diyen Alparslan şu bilgiyi veriyor: “Aylık enflasyonun 12 ile çarpılması ile yıllık enflasyon hakkında bir fikir edinilmesi ihtimali olsa da, fiyatlardaki mevsimsellikten dolayı yıllık enflasyon konusunda birkaç ay daha sonuçların izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.”

Enflasyonmetre’nin her hafta güncellenen verileri, https://enflasyonmetre.com/ web sitesinde “Anlık Enflasyon” başlığı altında takip edilebiliyor.







Ufuk Alparslan