TÜİK de Koronavirüs önlemlerine katıldı; yüz yüze görüşme anketleri geçici olarak durduruldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, yüz yüze görüşme/anketle veri derleme yöntemini geçici süreyle durdurduğunu açıkladı.

TÜİK'ten yapılan açıklamada, "Kamu sağlığı ve çalışanlarımız açısından risk oluşturmamak amacıyla, hanehalkı ve işyerleri ile yüz yüze görüşme/anketle veri derleme yönteminin kurumumuzun çalışmalarında kullanımı geçici süreyle durdurulmuştur" denildi ve alınan diğer önlemler şöyle sıralandı:

"Yüz yüze görüşme yönteminin yerine Kurumumuzda halihazırda kullanılmakta olan posta, e-posta, telefon, web üzerinden veri girişi ve idari kayıt gibi diğer veri derleme yöntemlerinin kullanımına devam edilecektir.

Tüketici fiyatları, saha çalışmalarının yanı sıra yukarıda sayılan tüm yöntemler kullanılarak derlenmeye devam edilecektir." (DHA)