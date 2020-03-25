T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

TÜİK de Koronavirüs önlemlerine katıldı; yüz yüze görüşme anketleri geçici olarak durduruldu

25 Mart 2020 13:40

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, yüz yüze görüşme/anketle veri derleme yöntemini geçici süreyle durdurduğunu açıkladı.

TÜİK'ten yapılan açıklamada, "Kamu sağlığı ve çalışanlarımız açısından risk oluşturmamak amacıyla, hanehalkı ve işyerleri ile yüz yüze görüşme/anketle veri derleme yönteminin kurumumuzun çalışmalarında kullanımı geçici süreyle durdurulmuştur" denildi ve alınan diğer önlemler şöyle sıralandı:

"Yüz yüze görüşme yönteminin yerine Kurumumuzda halihazırda kullanılmakta olan posta, e-posta, telefon, web üzerinden veri girişi ve idari kayıt gibi diğer veri derleme yöntemlerinin kullanımına devam edilecektir.

Tüketici fiyatları, saha çalışmalarının yanı sıra yukarıda sayılan tüm yöntemler kullanılarak derlenmeye devam edilecektir." (DHA)

 

ETİKETLER

TÜİKkoronavirüscovid-19tüik yüz yüze görüşme
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24