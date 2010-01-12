TÜİK de 'En az iki çocuk' dedi

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun yaptığı, genç nüfusun azaldığı yönündeki açıklamaya TÜİK Başkanvekili Ömer Toprak'tan destek geldi.



NTV'de katıldığı programda bu konudaki istatistikleri açıklayan Toprak, Türkiye'nin doğurganlık hızının düştüğünü söyledi. Toprak istatistiklere göre 2008'de yüzde 2,14 olan doğurganlık oranının 2025'te yüzde 1,97'lere düşeceğini açıkladı. Toprak, 'Her ailede iki doğum nüfusu korur, artması içinse bunun üzerinde doğum gerekli' diye konuştu. AB ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye'nin genç nüfus açısından henüz kritik noktada olmadığını kaydeden Toprak, 'Türkiye'de orta yaş 28,5. Bu AB ülkelerinde 40-45'lere kadar çıkıyor. Bu nedenle genç nüfusta kritik noktada değiliz. Nüfusumuzun yüzde 26'sı, 15 yaşın altında. Ancak 2025 projeksiyonuna bakacak olursak, 5 - 9 yaş grubunda 160 bin, 10-14 arasında ise 220 bin azalma söz konusu' diye konuştu.