TÜİK, buğdayda rekolte kaybını 1.5 milyon ton açıkladı; ziraat odaları rakamın daha fazla olduğunu iddia etti

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) kuraklık sonucu buğdayda yaşanacak rekolte kaybını 1.5 milyon ton olarak açıkladı. Ancak ziraat odaları, ziraat dernekleri, üniversiteler ve muhalefetin tahminlerine göre rekolte kaybı en az 2 ila 4 milyon ton düzeyinde olacak.

Açıkladığı enflasyon, işsizlik ve büyüme rakamları tartışmaya neden olan TÜİK, kuraklığa bağlı olarak yaptığı 2021 yılı buğday rekolte tahmininde bulundu. TÜİK, geçen yıl 20.5 milyon ton olan buğday rekoltesinin bu yıl 1.5 milyon ton azalarak 19 milyon tona düşeceğini hesapladı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) rekolte kaybının 2 milyon tonu aşabileceği, Türkiye Ziraatçılar Derneği'nin (TZD) Urfa temsilciliği de kaybın 4 milyon tona kadar çıkabileceği uyarısında bulundu. Ziraat fakültelerindeki öğretim üyeleri de rekolte kaybının 3 milyon tonu aşacağını öngörüyor.

"TÜİK'in sattığı hayal artık piyasada alıcı bulmuyor"

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, parti olarak tüm Türkiye'yi gezerek kuraklık haritası çıkardıklarını, Marmara Bölgesi dışında Türkiye'nin ciddi kuraklık sorunu yaşadığını, hububat üretiminde yüzde 50'lere varan kayıpların yaşanabileceğini söyledi. Kuraklığın ciddi bir sorun olarak ortaya çıkmasına rağmen TÜİK'in büyük tehlikeyi halktan gizleyecek bir tahmin açıkladığını belirten Aygun, “TÜİK'in açıkladığı hangi istatistik doğru ki? TÜİK enflasyonda, işsizlikte de aynısını yapıyor. Ama TÜİK'in sattığı hayal artık piyasada alıcı bulmuyor. Sırça köşklerinizden çıkın, sahaya inin, gerçeği görün” dedi.

"Çiftçimiz bitti, tükendi”

Tarımda tükenmişlik sendromu yaşandığına işaret eden Aygun, buğday fiyatının ton başına 2 bin 250 lira, arpa fiyatını bin 750 liraya çıkarılmasının bir anlamı kalmadığını, çünkü gübre fiyatlarının iki katına çıktığını söyledi. Aygun, “Geçen yıl üre gübresinin fiyatı bin 800 lira civarındayken bugün 3 bin 600 liraya çıktı. DAP gübresinin ekim öncesinde 2 bin 350 lira olan fiyatı şimdi 5 bin 100 lira. Girdi fiyatlarında zarara uğrayan üretici çıkmazda. Artan girdi fiyatlarından sonra kuraklık da gelince çiftçimiz bitti, tükendi” dedi.