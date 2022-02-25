TÜİK: Boşanmalar 2021'de yüzde 27,46 arttı

TÜİK verilerine göre, boşanmalar geçen yıl yüzde 27,46 oranında arttı. 2020'de 136 bin 570 olan boşanma sayısı, 2021 yılında 174 bin 85'e çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini yayınladı. Buna göre, evlenen çiftlerin sayısı 2020 yılında 488 bin 335’ken 2021 yılında yüzde 15,02 artarak 561 bin 710’a yükseldi. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2021’de, binde 6,68 olarak gerçekleşti.

Boşanma oranlarındaki artış hızı ise geçen yıl yüzde 27,46 arttı. 2020’de 136 bin 570 olan boşanma sayısı 2021’de 174 bin 85’e yükseldi. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2021’de binde 2,07 olarak gerçekleşti.

Ortalama ilk evlenme yaşı yükseldi

TÜİK verileri yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı, her iki cinsiyette de artış gösterdiğini ortaya koydu. Buna göre, ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde bir önceki yıl 27,9’ken geçen yıl 28,1’e yükseldi. Kadınlarda ise bir önceki yıl 25,1 olan evlenme yaşı 25,4 olarak gerçekleşti. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı da 2,7 oldu.

Kaba evlenme hızı en yüksek Kilis'te

Kaba evlenme hızının geçen yıl en yüksek olduğu il, binde 8,27 ile Kilis oldu. Kilis’i binde 8,06 ile Şanlıurfa, binde 7,99 ile Adıyaman takip etti. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,86 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 5,11 ile Tunceli, binde 5,22 ile Bayburt izledi.

Evlenme sayıları, geçen yıl ocak ve şubat ayları hariç diğer aylarda bir önceki yılın aynı aylarına göre artış görüldü. Evlenme sayısında nisan ve mayıs aylarında hem pandemiye bağlı tam kapanma hem de Ramazan ayının etkisiyle azaldı. Evlenme sayısı geçen yıl mayıs ayında 21 bin 676’yken haziranda 3,5 kat artışla 75 bin 137 oldu.

Yabancı gelinlerin sayısı 23 bin oldu

Toplam evlenmeler içinde yabancı kişiler ile evlenmeler incelendiğinde, yabancı damatların sayısı 2021’de 4 bin 976 olup toplam damatların yüzde 0,9’unu oluştururken, yabancı gelinlerin sayısı 23 bin 687’yle toplam gelinlerin yüzde 4,2’sini oluşturdu. Yabancı damatlar içinde yüzde 25,2 ile Alman damatlar birinci sırada yer aldı. Alman damatları yüzde 20,7 ile Suriyeli damatlar ve yüzde 5,5 ile Avusturyalı damatlar izledi. Yabancı gelinler içinde ise yüzde 14,6 ile Suriyeli gelinler birinci sırada yer alırken Suriyeli gelinleri yüzde 10,1 ile Azerbaycanlı gelinler ve yüzde 9,8 ile Özbek gelinler izledi.