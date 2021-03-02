TÜİK Başkanlığına Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer atandı

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı’na (TÜİK) Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer atandı. Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre TÜİK Başkanlığı’na Prof. Dr. Sait Ercan Dinçer getirildi.

Sait Erdal Dinçer, 1986-1990 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Jeoloji Mühendisliği okudu. Aynı üniversitede İşletme Mühendisliği bölümünde yüksek lisans yaptı.

Dinçer aynı zamanda 1992-1995 yıllarında Marmara Üniversitesi ekonometri alanında yüksek lisans yaptı. Dinçer doktorasını da Marmara Üniversitesi ekonometri bölümünde yaptı.