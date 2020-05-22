TÜİK Başkanlığı'na Muhammed Cahit Şirin atandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı'na, Başkan Yardımcısı Muhammed Cahit Şirin vekâleten atandı.

TÜİK’ten yapılan duyuruya göre, Kurumun Başkan Vekili Yinal Yağan, Sümer Holding’e Genel Müdür olarak atanırken; Başkan Yardımcısı Muhammed Cahit Şirin ise TÜİK Başkanlığı'na vekâleten getirildi.

Muhammet Cahit Şirin, KADEM'de yönetim kurulu üyesi olarak çalışan daha sonra Emine Erdoğan'ın özel kalem müdürü olan Elif Esen'le evli.

Muhammet Cahit Şirin ve Elif Esen'in düğünlerinin şahitliğini Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan yapmıştı.