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TÜİK Başkanı ve yöneticileri hakkında suç duyurusu

KESK, enflasyonu olduğundan düşük hesapladığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğu TÜİK yöneticilerinin ‘resmi evrakta sahtecilik’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

29 Aralık 2021 17:50

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), enflasyonu olduğundan düşük hesapladığı gerekçesiyle TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer ve yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. KESK, TÜİK yöneticilerinin ‘resmi evrakta sahtecilik’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

KESK , verilerine olan güvensizlik nedeniyle vatandaşlar tarafından da sürekli eleştirilen TÜİK hakkında suç duyurusunda bulundu.

KESK’in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği suç duyurusu dilekçesinde, “TÜİK, kamu gücü ve kamu kaynaklarını kullanarak elde ettiği verileri, gerçeğe aykırı olarak işlemektedir. Bağımız ve tarafsız, alanında uzman ekonomist bilirkişilerce hesaplanacak olan gerçek enflasyon oranları, TÜİK yetkilileri tarafından resmi belgede sahtecilik suçunun işlendiğini şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koyacaktır” ifadelerine yer verildi.

kesktüiksuç duyurusu
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