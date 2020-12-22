TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), asgari ücret için yapılan üçüncü toplantıda ağır iş kolu için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta iş kolu için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif iş kolu için de 2 bin 339 lira 10 kuruş olmasını önerdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, önümüzdeki yıl geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için bugün Türk-İş'in ev sahipliğinde üçüncü kez toplandı. Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenen toplantıya Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ve Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat katıldı. Yaklaşık 3,5 saat süren toplantıda, TÜİK temsilcisi tarafından sunum yapıldı.

Buna göre, TÜİK tarafından ağır işlerde çalışan bekâr işçi için hesaplanan asgari geçim tutarı geçen yıla göre yüzde 19,78 oranında artışla 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta işlerde çalışan işçi için yüzde 20,17 artışla 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde ise yüzde 20,53 artışla 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak önerildi.

Taraflar 2021 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için haftaya bir daha toplanacak.

DİSK: 3 bin 800 lira olmalıdır

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu düzenlediği basın toplantısında kriz ve salgının emekçi sınıflarını yoksullaştırdığını belirterek, "2021 yılı asgari ücreti net 3 bin 800 lira olmalıdır" demişti.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyonda işçi, işveren ve devlet kanadı 5 kişi ile temsil ediliyor.

Görüşmelerde ilk toplantı Bakanlık'ta yapılıyor. İşçi ve işveren taraflarının ev sahipliğinde yapılan iki toplantının ardından dördüncü ve son toplantı yine Bakanlık'ın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Asgari ücret net 2 bin 324 lira 71 kuruş

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.