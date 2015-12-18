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Ekonomi

TÜİK: Asgari ücret 1600 TL olmalı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı sona erdi

18 Aralık 2015 18:56

AKP'nin 1 Kasım seçim vaatleri arasında yer alan asgari ücretin net 1300 liraya yükseltilmesiyle ilgili gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. Komisyonun üçüncü toplantısı sona erdi. Toplantıda, TÜİK'in hesaplamalarına göre net asgari ücretin ağır işlerde bin 599 lira olması gerektiği paylaşıldı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2016'da geçerli olacak asgari ücretin belirlemesi çalışmaları kapsamında üçüncü kez toplandı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, işçi kesimini Türk-İş, işveren tarafını ise TİSK temsil etti. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığında basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü.

 

Ağır işlerde 1600 lira olmalı

 

Toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) asgari ücret hesaplaması paylaşıldı. Buna göre, net asgari ücretin, ağır işlerde bin 599 lira, orta ağır işlerde bin 427 lira, hafif işlerde ise bin 326 lira olması gerektiği belirtildi. Komisyon, gelecek hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu ve tarafların programının uygun olduğu bir gün, dördüncü kez toplanma kararı aldı.

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