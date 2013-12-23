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Ekonomi

TÜİK: Asgari ücret 1205 lira olsun

Yeni asgari ücretin belirlenmesi için yapılan üçüncü toplantıda işverenler, TÜİK ve Türk-İş'in önerilerini 'rekabet edilemez' buldu

23 Aralık 2013 21:18

1 Ocak’ta geçerli olacak yeni asgari ücretin belirlenmesi için yapılan üçüncü toplantıya TÜİK damgasını vurdu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bir işçinin, tek başına aylık insanca yaşayabilmesi; gıda, konut, giyim, ulaşım, eğitim, sağlık harcamalarını karşılayabilmesi için net asgari ücretin 804 liradan 1.205 liraya yükselmesi gerektiğine dair rapor sundu.
Türk-İş, asgari ücretin en düşük memur maaşına yani net 1600 liraya eşitlenmesi gerektiğini savundu. 2003 yılında en düşük memur maaşı ile asgari ücret arasındaki farkın 50 lira olduğuna dikkat çeken Türk-İş, bugün bu farkın 750 liraya çıktığını vurguladı.
İşveren kesimini temsilen masada oturan TİSK ise TÜİK ve Türk-İş’in talep ettiği asgari ücret ile işverenlerin rekabet etmesinin mümkün olmayacağını, işletmelerin kapanmak zorunda kalacağını, ekonominin bu yükü kaldıramayacağını savundu. Ancak Hükümet programında, Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 3+3’lük zam öngörüsünün birkaç puan üzerine çıkılmasına yeşil ışık yaktı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dördüncü toplantısını Perşembe günü yapacak.
 

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