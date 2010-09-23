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Ekonomi

TÜİK: "ENFLASYON RAKAMLARINA MÜDAHALE ETMEDİK" ANKARA (A.A)

23 Eylül 2010 19:57

-TÜİK: "ENFLASYON RAKAMLARINA MÜDAHALE ETMEDİK" ANKARA (A.A) - 23.09.2010 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon rakamlarına müdahale edildiği iddiasının ''gerçeği yansıtmadığını'' bildirdi. Son günlerde bir işçi sendikasının yaptırmış olduğu çalışmaya atıfla, TÜİK'in enflasyon hesabındaki ağırlıkları, aylar itibariyle değiştirmesi nedeniyle çalışan ve emeklilerin daha düşük zam aldığı iddialarının basında yer aldığı belirtildi. İddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada, 2005'den bu yana her yılın başında, yeni yılda hesaplanacak enflasyon rakamlarına baz oluşturacak mal ve hizmet sepeti ile sepette kapsanan mal ve hizmetlerin ağırlıkları konusunda kamuoyuna bilgi verildiği anımsatıldı. Bu çerçevede son olarak 26 Ocak 2010 tarihinde, 2010 yılı enflasyon rakamlarına baz oluşturacak mal ve hizmet sepeti ile ana grup ağırlıkları konusunda duyuru yapıldığı ifade edilerek, ''Duyuruda, zincirleme fiyat endeksi esasına dayanan sistem gereği madde sepetinin ve ağırlık yapısının her yılın Aralık ayında bir önceki yılın Hanehalkı Bütçe Anketi verilerine dayalı olarak değerlendirmeye alındığı ve bir yıl süresince bu sepet ve ağırlıkların kullanılacağı belirtilmiştir'' denildi. Basında yer alan tezin varsayımının aksine, zincirleme endeks metodolojisi gereği, ana grupların ağırlıkları ile değişim oranlarının çarpılması sonucu genel endeksin değişim oranının elde edilmediği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Dolayısıyla bu varsayımı temel alan tüm iddialar temelsiz kalmaktadır. Zincirleme endeks yöntemi ve bilgisayarlardaki hesaplamalarda kullanılan yuvarlama etkisinin getireceği farklılaşma göz ardı edilerek, basit bir matematik formülüyle bile görülebilecek bir yanlış kurguya dayalı olarak TÜİK'in enflasyon rakamlarına müdahale ettiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. TÜİK daha önceden olduğu gibi bugün de sahip olduğu saydamlık ve güvenilirliğini geleceğe, daha da ileri düzeylere taşıma gayreti içindedir.''

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