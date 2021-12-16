TÜİK: 2020'de nüfusun yüzde 10,7'si kanalizasyon şebekesinden yararlanamadı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; 2020 yılında su kaynaklarından toplam 18,2 milyar metreküp su çekildi. Aynı dönemde 15,3 milyar metreküp atık su deşarj edildi. Bu dönemde, nüfusun yüzde 98,8'ine içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi, ancak nüfusun yüzde 10,7'sine kanalizasyon şebekesi ulaştırılamadı.

TÜİK, 2020 yılına ilişkin su ve atık su istatistiklerini açıkladı. Buna göre; su kaynaklarından 18,2 milyar metreküp su çekildi. Belediye ve köylerde içme/kullanma suyu şebekesi ile dağıtılmak; imalat sanayi iş yerleri, termik santraller, organize sanayi bölgeleri (OSB) ve maden işletmeleri tarafından ise kullanılmak amacıyla 2018 yılında su kaynaklarından 9,5 milyar metreküpü soğutma amaçlı olmak üzere toplam 17,5 milyar metreküp su çekildi. 2020 yılında ise su kaynaklarından 9,8 milyar metreküpü soğutma amaçlı olmak üzere toplam 18,2 milyar metreküp su çekildi.

Suyun yüzde 56'sı denizden çekildi

Çekilen suyun 2018 yılında yüzde 56,2'si denizden, yüzde 22,9'u yer altı ve yüzde 20,9'u yüzey suları olmak üzere toplam yüzde 43,8'i tatlı su kaynaklarından temin edildi. 2020 yılında ise yüzde 56'sı denizden, yüzde 22,5'i yeraltı ve yüzde 21,5'i yüzey suları olmak üzere toplam yüzde 44'ü tatlı su kaynaklarından temin edildi. 2020 yılında denizden çekilen suyun yüzde 93,9'u soğutma amaçlı temin edildi.

Toplam suyun yüzde 45,4'ü termik santraller tarafından temin edildi

Su kaynaklarından 2018 yılında çekilen toplam suyun yüzde 44,9'u termik santraller, yüzde 35,3'ü belediyeler, yüzde 15,3'ü imalat sanayi iş yerleri, yüzde 2,2'si köyler, yüzde 1,4'ü maden işletmeleri ve yüzde 0,9'u OSB'ler tarafından temin edildi; 2020 yılında ise çekilen toplam suyun yüzde 45,4'ü termik santraller, yüzde 35,6'sı belediyeler, yüzde 14,2'si imalat sanayi iş yerleri, yüzde 2,3'ü köyler, yüzde 1,5'i maden işletmeleri ve yüzde 1'i OSB'ler tarafından temin edildi. Tatlı su kaynaklarından çekilen suyun 2020 yılında yüzde 80,9'u belediyeler, yüzde 7,8'i imalat sanayi iş yerleri, yüzde 5,2'si köyler, yüzde 4,7'si maden işletmeleri ile OSB'ler ve yüzde 1,4'ü termik santraller tarafından temin edildi.

15,3 milyar metreküp atık su deşarj edildi

Alıcı ortamlara 15,3 milyar metreküp atık su deşarj edildi. Belediyeler, köyler, imalat sanayi iş yerleri, termik santraller, OSB'ler ve maden işletmeleri tarafından 2020 yılında doğrudan alıcı ortamlara 9,5 milyar metreküpü soğutma suyu olmak üzere 15,3 milyar metreküp atık su deşarj edildi. Doğrudan alıcı ortamlara deşarj edilen atık suyun yüzde 76,6'sı denizlere, yüzde 19,3'ü akarsulara, yüzde 1,1'i barajlara, yüzde 1'i foseptiklere, yüzde 0,4'ü göl/göletlere, yüzde 0,2'si araziye, yüzde 1,4'ü ise diğer alıcı ortamlara deşarj edildi. Denize deşarj edilen atık suyun yüzde 80,5'i soğutma suyundan oluştu.

Atık suyun yüzde 52,2'si termik santrallerden doğrudan alıcı ortamlara deşarj edildi

2018 yılında toplam atık suyun yüzde 51'i termik santraller, yüzde 0,8'i belediyeler, yüzde 14,7'si imalat sanayi iş yerleri, yüzde 1,6'sı OSB'ler ve yüzde 1,1'i maden işletmeleri, yüzde 0,8'i köyler tarafından doğrudan alıcı ortamlara deşarj edildi; 2020 yılında ise toplam atık suyun yüzde 52,2'si termik santraller, yüzde 30,9'u belediyeler, yüzde 13,4'ü imalat sanayi işyerleri, yüzde 1,6'sı OSB'ler ve yüzde 1,1'i maden işletmeleri, yüzde 0,8'i köyler tarafından doğrudan alıcı ortamlara deşarj edildi.

Doğrudan alıcı ortamlara deşarj edilen atık suyun yüzde 79,7'si arıtıldı

Soğutma suyu hariç deşarj edilen atık suyun yüzde 79,7'si arıtıldı. Belediyeler, köyler, imalat sanayi işyerleri, termik santraller, OSB'ler ve maden işletmeleri tarafından 2020 yılında deşarj edilen atık suyun yüzde 62'sini soğutma suları, yüzde 38'ini ise soğutma suları dışındaki atık sular oluşturdu. Soğutma suları hariç doğrudan alıcı ortamlara deşarj edilen atık suyun yüzde 79,7'si arıtıldı.

Nüfusun yüzde 98,8'ine içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi

Nüfusun yüzde 98,8'ine içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi. Türkiye'de 2018 yılında belediye nüfusunun yüzde 98,6'sına, köy nüfusunun ise yüzde 99,4'üne olmak üzere toplam nüfusun yüzde 98,6'sına içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi. 2020 yılında ise belediye nüfusunun yüzde 98,7'sine, köy nüfusunun ise yüzde 99,3'üne olmak üzere toplam nüfusun yüzde 98,8'ine içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi.

Nüfusun yüzde 10,7'sine henüz kanalizasyon şebekesi ulaştırılamadı

Türkiye'de 2018 yılında belediye nüfusunun yüzde 90,7'sine, köy nüfusunun ise yüzde 55,5'ine olmak üzere toplam nüfusun yüzde 88,5'ine kanalizasyon şebekesi ile hizmet verildi; 2020 yılında ise belediye nüfusunun yüzde 91,1'ine, köy nüfusunun ise yüzde 59,1'ine olmak üzere toplam nüfusun yüzde 89,3'üne kanalizasyon şebekesi ile hizmet verildi. Bu da nüfusun yüzde 10,7’sine henüz kanalizasyon şebekesinin ulaştırılamadığına işaret etti.

Nüfusun yüzde 74'ünün atık suları arıtıldı

Türkiye'de 2018 yılında belediye nüfusunun yüzde 78,7'sinin, köy nüfusunun ise yüzde 10,2'sinin olmak üzere toplam nüfusun yüzde 74,5'inin atık suları arıtıldı. 2020 yılında ise belediye nüfusunun yüzde 77,7'sinin, köy nüfusunun ise yüzde 13,1'inin olmak üzere toplam nüfusun yüzde 74'ünün atık suları arıtıldı.

Su kaynaklarından içme ve kullanma suyu şebekelerine 6,5 milyar metreküp su çekildi

Belediyeler tarafından su kaynaklarından 6,5 milyar metreküp su çekildi. Tüm belediyelere uygulanan 2020 yılı Belediye Su İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre; 1389 belediyenin 1387'sinde içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi. Belediyeler tarafından su kaynaklarından içme ve kullanma suyu şebekelerine 6,5 milyar metreküp su çekildi. Çekilen suyun yüzde 40,9'u barajlardan, yüzde 29,3'ü kuyulardan, yüzde 15,6'sı kaynaklardan, yüzde 10,1'i akarsulardan ve yüzde 4'ü göl, gölet veya denizlerden sağlandı.

Metreküp atık suyun yüzde 49,2'si akarsuya deşarj edildi

Belediyeler tarafından 5 milyar metreküp atık su deşarj edildi. Tüm belediyelere uygulanan 2020 yılı Belediye Atık Su İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre; 1389 belediyeden 1362'sine kanalizasyon şebekesi ile hizmet verildi. Kanalizasyon şebekesi ile toplanan 5 milyar metreküp atık suyun yüzde 49,2'si akarsuya, yüzde 38,5'i denize, yüzde 3,1'i baraja, yüzde 1,3'ü göl-gölete, yüzde 0,4'ü araziye ve yüzde 7,5'i diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.

Belediyeler tarafından kaynaklardan çekilen suyun yüzde 60,1'i arıtıldı

Belediyeler tarafından kaynaklardan çekilen suyun yüzde 60,1'i arıtıldı. Kaynaklardan çekilen toplam 6,5 milyar metreküp suyun 3,9 milyar metreküpü içme ve kullanma suyu arıtma tesislerinde arıtıldı. Arıtılan suyun yüzde 93,1'ine konvansiyonel, yüzde 6,7'sine gelişmiş, yüzde 0,2'sine ise fiziksel arıtma uygulandı.

Belediyeler atık suyun ancak yüzde 50,7'sine gelişmiş arıtma uyguladı

Belediyeler tarafından deşarj edilen atık suyun yüzde 87,9'u arıtıldı. Kanalizasyon şebekesinden deşarj edilen 5 milyar metreküp atık suyun 4,4 milyar metreküpü atık su arıtma tesislerinde arıtıldı. Arıtılan atık suyun yüzde 50,7'sine gelişmiş, yüzde 27,1'ine biyolojik, yüzde 21,9'una fiziksel ve yüzde 0,3'üne doğal arıtma uygulandı. Arıtılan atık suyun yüzde 46,4'ü akarsuya, yüzde 42,8'i denize, yüzde 3'ü baraja, yüzde 1,2'si göl-gölete, yüzde 0,3'ü araziye ve yüzde 6,2'si diğer alıcı ortamlara deşarj edildi. Belediyeler tarafından arıtılan atık suyun yüzde 1,6'sının sanayi, tarımsal sulama vb. alanlarda yeniden kullanıldığı belirlendi.

Kişi başı günlük ortalama su miktarı İstanbul için 190 litre oldu

Belediyelerde kişi başı çekilen günlük ortalama su miktarı 228 litre olarak hesaplandı. Belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu şebekesine çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarı 228 litre olarak hesaplandı. Üç büyük şehirde ise çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarının İstanbul için 190 litre, Ankara için 246 litre ve İzmir için 221 litre olduğu tespit edildi. Belediyelerde deşarj edilen kişi başı günlük ortalama atık su miktarı 189 litre olarak hesaplandı. Belediyeler tarafından kanalizasyon şebekesi ile deşarj edilen kişi başı günlük ortalama atık su miktarı 189 litre olarak hesaplandı. Üç büyük şehirde ise günlük kişi başı ortalama atık su miktarının İstanbul için 248 litre, Ankara için 151 litre ve İzmir için 174 litre olduğu tespit edildi. (ANKA)