Dış ticaret açığı 84 milyar dolar

Dış ticaret açığı geçen yıl yüzde 20.7 düşüşle 84 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye'nin ihracatını en çok artıran 2. ülke olduğunu belirtti.



Türkiye'nin dış ticaret açığında 2012 rakamı belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, dış ticaret açığı geçen yıl yüzde 20.7 düşüşle 84 milyar dolar olarak gerçekleşti. CNBC-e anketinde açığın 85.7 milyar dolar olması bekleniyordu.

2012 yılı ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 13.1 artarak 152 milyar 561 milyon dolara çıktı, ithalat ise yüzde 1.8 azalarak 236 milyar 537 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 64.5 düzeyine yükseldi.



Enerji faturası 60 milyar dolar



Cari açığın en büyük kalemi olan enerji ithalatı ise yıl genelinde Orta Vadeli Program öngörülerine paralel gerçekleşti. 2012'de enerji ithalatının 59.1 milyar dolar olması beklenirken gerçekleşme bir önceki yıla göre yüzde 11.1 artışla 60.1 milyar dolar oldu.



Aralık'ta dış açık 7,2 milyar dolar



Aralık ayında ise dış açık yüzde 11.6 düşüşle 7.18 milyar dolar olarak belirlendi. Açığın 9 milyar olacağı tahmin ediliyordu.



Çağlayan: İhracatı en çok artıran 2'nci ülkeyiz



Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye'nin 2012'de ihracatının 152,6 milyar dolara çıktığını belirterek, ''Yıllık verisi açıklanmış ülkeler içinde Türkiye ihracatını en çok artıran 2. ülke oldu. Aralarında Çin, ABD, Kanada, Brezilya'nın da olduğu 97 ülkeye ihracat rekoru kırdık. Pazar çeşitlendirme, 2012'de ihracatımıza yaklaşık 11 milyar dolar katkı yaptı'' dedi.