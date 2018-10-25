Tuhafiyeden 3 bin lira çalan 13 yaşındaki şüpheli yakalandı 

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU\'nun Tosya ilçesindeki bir işyerine girerek çekmecedeki 3 bin TL\'yi çalan 13 yaşındaki Iraklı çocuk, polis tarafından yakalandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Kargı Mahallesi\'ndeki bir tuhafiye dükkanında meydana geldi. İşyeri sahibi İbrahim Ç., ekmek almak için dükkanı kilitlemeden dışarı çıktı. Bu sırada dükkana giren 13 yaşındaki Iraklı E.M.İ.A., çekmecede bulunan 3 bin TL\'yi aldı. E.M.İ.A. içerideyken tekrar dükkana gelen İbrahim Ç., çocuğun kolundan tutarak \'seni polise vereceğim\' dedi. Iraklı çocuk bunun üzerine İbrahim Ç.\'nin elinden kurtularak kaçtı.

Daha sonra İbrahim Ç.\'nin ihbarı üzerine çalışma başlatan Tosya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. 13 yaşındaki şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu, üzerindeki 1400 TL ile yakalandı. Şüpheli çocuk, polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.



FOTOĞRAFLI