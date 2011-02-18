T24 - ABD’nin Ankara Büyükelçisi Ricciardone, Ergenekon soruşturmasında gazetecilerin tutuklanmasıyla ilgili sözlerine dün açıklık getirerek, “Biz anlamıyoruz, çünkü yabancıyız. Türkiye karmaşık bir ülke. Tuhaf şeylerin yaşandığı zamanlar oluyor” dedi.



Ricciardone, Türkiye’nin hukuk devleti olduğunu ve hukukun özgürlükleri korumak zorunda olduğunu vurguladı. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



ABD’nin Ankara Büyükelçisi Francis J. Ricciardone, Odatv’ye yapılan baskın ve gazetecilerin tutuklanmasıyla ilgili, “Bir yanda gazeteciler gözaltına alınıyor, bir yanda basın özgürlüğü deniliyor. Biz anlamıyoruz” şeklindeki sözlerine dün açıklık getirdi. İstanbul’da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk-Amerikan İş Konseyi’nin (TAİK) onuruna düzenlediği yemekte, “Açıklamanızın arkasında mısınız?” sorusunu Ricciardone özetle şöyle yanıtladı:





Özgürlükler korunmalı



“Siz basın mensuplarının yaptığı iş Türkiye için hayati önem taşıyor. Türkiye görmezden gelinemeyecek kadar önemli bir ülke. Bu nedenle tahmin edebileceğiniz üzere tüm dünya sizin yaptıklarınızı izliyor. Ben evimde verdiğim davette belli bir dava hakkında yorum yapmadım, genel bir durum değerlendirmesiydi. Biz detayları bilmiyoruz. Davanın ne anlama geldiğini anlamaya çalışıyoruz. Biz anlamıyoruz, çünkü yabancıyız. Türkiye karmaşık bir ülke. Tuhaf şeylerin yaşandığı zamanlar oluyor. Anlamaya çalışıyoruz dedim, çünkü gerçekten anlayamıyoruz. Bu nedenle de Türkiye’de olan biteni anlamamız için bazen bize anlatmanız gerekebiliyor. Elbette Türkiye bir hukuk devleti. Bu konuda bir soru işareti yok. Hukuk, özgürlüğü, bireyleri, iş insanlarını korumak zorundadır. Bizim Türkiye devletine, insanlarına, yasal sistemine güvenimiz var. Benim ülkem her zaman özgürlüklerin ve hukukun üstünlüğünün yanında olacaktır.”





İnternetteki fark



Ak Parti’den yükselen eleştiri sesleri üzerine ABD Ankara Büyükelçiliği de, Ricciardone’nin gazetecilerle yaptığı görüşmenin tam Türkçe tercümesini internet sitesine koydu. Ancak internet sitesindeki metinde “Anlayamıyorum” kelimesi yerine “Anlamaya çalışıyorum” ifadesinin yer alması dikkat çekti. Büyükelçilik internet sitesine konulan ifadeler aynen şöyle:



“Gözaltına alınanlarla ilgili suçlamaları bilmiyorum, detaylara hakim değilim. Biz sadece bu süreci yakından izliyoruz. Dediğiniz gibi, bir yanda gazeteciler gözaltına alınıyor, bir yanda basın özgürlüğünün desteklendiği belirtiliyor. Biz anlamaya çalışıyoruz, bunun için de sizlere soruyoruz. Türklerin görüşleri önemli, bu meselede önemli olan Türklerin ne düşündüğü ve ne istediğidir. İfade ve basın özgürlüğü Türkiye, ABD ve bölgede demokrasi için hayati öneme sahip.”



