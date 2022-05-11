TÜGVA verilerinin sızdırılması davasında bir sanığa tahliye kararı

Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) ait verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirip, değiştirirek sosyal medyada yayınlandıkları iddiasıyla yargılanan sanıklardan Ramazan Aydoğdu'nun tahliyesine karar verildi.

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Ramazan Aydoğdu, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık Cihan Yücel'i ise avukatı temsil etti.

Sanık Ramazan Aydoğdu ifadesinde, 6 aydır tutuklu olduğunu belirterek, firari sanık Cihan Yücel ile bağlantısının ispatlanamadığını ifade etti. Aydoğdu "TÜGVA'nın verilerini sızdırdığım iddiası vardır. Hangi bilgileri sızdırdığım ortaya konulmamışken, yargılamam devam etmektedir. Başıma bir şey gelirse sorumlusu TÜGVA'dır. Diğer sanık Cihan Yücel ile irtibatım bulunmamaktadır. 2021 yılında, 2018 yılına ait bilgilere sızmam mümkün değildir, kabul etmiyorum. Önceki savunmamda da belirttiğim gibi, iki paylaşımım var. Paylaşımlarım kişisel veri değil ama bu konuda da pişmanım. Dosyadaki inceleme raporu manipülasyondan ibarettir, suçlu yaratılmaya çalışılmaktadır. Tahliyeme karar verilmesini istiyorum. Aksi takdirde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi.

Yücel'in avukatı da "Müvekkilim hakkında suçun unsurlarının oluşmaması sebebiyle derhal beraat kararı verilmesini talep ediyoruz. Aksi kanaat halinde müvekkilim tarafından paylaşıldığı iddia edilen bilgi ve belgelerin var olup olmadığı, gerçek olup olmadığı hususlarının TÜGVA'ya sorulmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye

Duruşmada görüşü sorulan dosya savcısı tutuklu sanık Ramazan Aydoğdu'nun tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme, sanık Ramazan Aydoğdu hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle, tahliye kararı verdi. Eksikliklerin giderilmesi için duruşma erteledi. (DHA)