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TÜGVA temsilcisi, sadece kendisinin girdiği "kişiye özel sınavı" geçemedi!

27 Ocak 2021 13:47

CHP Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Uğur Kalkan, Gaziantep Üniversitesi’nde "kişiye özel kadro" iddialarının hedefi olan TÜGVA Gaziantep İl Temsilcisi Mahmud Tekin’in Gaziantep Üniversitesi öğretim görevliliği kadrosu için ön elemesini geçen tek kişi olarak 20 Ocak’ta girdiği sınavda 38 puan alarak başarısız olduğunu duyurdu.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TÜGVA Gaziantep İl Temsilcisi, tek katılımcı olduğu ilanın giriş sınavından 38 alarak Başarısız oldu. Kendisine bundan sonraki ilanlarda ve özel kadrolarda başarılar dilerim" dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan da yer alıyor.

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