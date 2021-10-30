TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Mustafa Yüksel: Vakıf son günlerde kara propaganda ile karalanmaya çalışılıyor

TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Mustafa Yüksel, "Türkiye Gençlik Vakfı son günlerde kara propaganda ile karalanmaya çalışılıyor. Vakfın, Türkiye genelinde yaptığı ve bunlardan biri olan Adalar Gençlik Merkezi üzerinden maalesef ana muhalefetin kara propagandasıyla vakfımız ve vakfımız gibi bu milletin gençlerine fedakarlıkla ve cefakarlıkla hizmet eden pek çok vakfımız maalesef karalanmak isteniyor" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan tarafından kurulan ve yine onun Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığını yaptığı TÜGVA "3. Türkiye Fikir Kongresi" düzenledi.

Kongrede, son dönemde ortaya çıkan iddialarla ilgili ve Büyükada İskelesi binası tartışmalarıyla ilgili gelişmelere de değinildi. TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Mustafa Yüksel kongrede söz alarak, "Vakfımızın tamamen gönüllülükle tüm Türkiye'nin gençlerine hiçbir maddi beklenti istemeden, tamamen onların kişisel gelişimleri ve eğitimleri için çalışmalar yaptığını ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Yüksel'in sözleri şöyle:

"Ana muhalefetin kara propagandasıyla vakfımız karalanmak isteniyor"

"Türkiye Gençlik Vakfı son günlerde kara propaganda ile karalanmaya çalışılıyor. Vakfın, Türkiye genelinde yaptığı ve bunlardan biri olan Adalar Gençlik Merkezi üzerinden maalesef ana muhalefetin kara propagandasıyla vakfımız ve vakfımız gibi bu milletin gençlerine fedakarlıkla ve cefakarlıkla hizmet eden pek çok vakfımız maalesef karalanmak isteniyor. Vakfımızın tamamen gönüllülükle tüm Türkiye'nin gençlerine hiçbir maddi beklenti istemeden, tamamen onların kişisel gelişimleri ve eğitimleri için çalışmalar yaptığını ifade etmek istiyorum."

TÜGVA, 2014 yılında kurulduğundan beri, devletle iş yapan kişi ve firmalardan aldığı yüksek bağışlar ve AKP’nin elindeki belediyelerden aldığı büyük miktarda nakdi ve ayni desteklerle sık sık gündeme geliyor.