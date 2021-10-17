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TÜGVA Koordinatörü Fatih Yüksel: Bu algı operasyonları aslında İslam'a yapılan bir operasyondur

17 Ekim 2021 15:53

TÜGVA Ortaokul Koordinatörü Fatih Yüksel, son günlerde gündeme gelen vakıfla ilgili iddiaların "İslam'a karşı operasyon" olduğunu öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu TÜGVA’ya dair ortaya atılan ‘kadro atama belgeleri’ sonrası vakfın "yetkili" isimleri ilginç açıklamalar yapmaya devam ediyor.

TÜGVA'nın 'ortaokul koordinatörlüğü' görevinde bulunan Fatih Yüksel, vakıfla ilgili iddiaların “İslam’a karşı operasyon” olduğunu öne sürdü.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “TÜGVA’ya karşı yapılan bu algı operasyonları aslında İslama yapılan bir operasyondur. Bakın açıklama yapanlar dinle imanla her zaman problemi olan kişi ya da guruplar!” diye yazan Yüksel, “Bunu bugün çekirdek çitleyerek izleyenler yarın vicdanında kapanmayacak bir boşluk açacaktır..” ifadelerini kullandı.

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