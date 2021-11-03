TÜGVA hakkında suç duyurusu ve tutuklama talebi

Zafer Partisi Genel Başkanlığı, Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) kurucusu Bilal Erdoğan ile Genel Başkanı Enes Eminoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçede,

TÜGVA yöneticileri hakkında, ‘nüfuz ticareti’, ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘kişisel veri ihlali’ suçlarından soruşturma yürütülmesi ve savcılık tarafından haklarında kamu davası açılarak tutuklanmalarının istenmesi talep edildi.

Zafer Partisi Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı avukat Sevda Gül Tunçer ile birlikte partili avukatların savcılığa sundukları suç duyurusu dilekçesinde, “Söz konusu belgelerde, devlet tarafından yargıya, orduya, emniyete ve diğer çeşitli kurumlara yapılacak alımlarda, kadro verilmesi istenen kişilerin kimlik bilgilerinden, cep telefonlarına, mülakat yeri ve tarihinden, kendisine referans adı altında ‘torpil' sağlayacak kişilerin isimlerine kadar çeşitli bilgilerin yer aldığı belirtilmektedir” denildi.

Dilekçede, vakfın ‘ERP' adlı bir sistem kullanarak kadro verilecek kişiler hakkında sicil listeleri oluşturduğunun da ileri sürüldüğü anlatıldı.

"Belgelerin doğruluğunu teyit etti"

Konunun, bazı basın kurumlarında da haberleştirildiğine değinilen dilekçede, vakıf başkanı Enes Eminoğlu'nun, gazeteci Cüneyt Özdemir'in sosyal paylaşım sitesi ‘Youtube' kanalındaki yayına katıldığı ve “Bir kere bu içeriden belgeleri almış bu adam, sızdırmış, yedek yapmış ve ifşa ediyor” ifadelerini kullandığı ve böylece belgelerin doğruluğunu teyit ettiği ifadeleri yer aldı.