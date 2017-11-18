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TÜGVA Eskişehir il binasına kılıç-kalkanlı açılış

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir il binası, lise bahçesinde düzenlene törenle açıldı

18 Kasım 2017 20:54

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir il binası, lise bahçesinde düzenlene törenle açıldı.
Arifiye Mahallesi İnhisar Sokak\'taki TÜGVA Vakfı binasının açılışı nedeniyle bina karşısındaki Hacı Süleyman Çakır Anadolu Lisesi bahçesinde tören düzenlendi. Törene Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşen Gülcan, TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet ile çok sayıda kişi katıldı. Odunpazarı Dernekler Platformu Mehteran Takımı\'nın kılıç-kalkanlı gösterisinin ardından TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet konuşma yaptı. Emanet konuşmasında şunları söyledi:
\"3 sene evvel göreve ilk geldiğimizde 10 ilimiz vardı. Bunlardan bir tanesi de Eskişehir\'di. O zamanlar ülkenin geleceğine hizmet edecek mekanlar açmanın, gençlerimizle beraber olmanın hayallerini kuruyorduk. Vakfımız şu an 81 ilde temsilciliğini atamış, 259 ilçesinin atamasını gerçekleştirmiş durumdadır. 38 ilde 54 yurdu ile gençlerimize hizmet etmektedir. Burası gençlerin vakfı. Burada gençler karar veren mercide, gençler yöneten tarafta, gençler proje üreten tarafta, gençler fikir üreten tarafta, gençler bu hizmetlerden yararlanan tarafta. Biz ülke olarak genç bir nüfusa sahibiz. Bu bizim en büyük avantajımız.\"
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşen Gülcan da konuşmasında, \"Gençliğe sözde değil, yaptıkları politikalarıyla, icraatları ile yol açan bir Cumhurbaşkanımız var. Gerçekten bugün tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi eğer yarınımızda yol almak istiyorsak bugünden onun hazırlığı ancak çocuklarımız ve gençlerimiz olacaktır\" dedi.
TÜGVA il binası açılış kurdelesini Vali Özdemir Çakacak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, milletvekili Emine Nur Günay, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşen Gülcan ile TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet birlikte kesti.

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