TÜGVA, cami içinde açıklama yaptı

Vakıf üzerinden ordu, emniyet ve diğer kamu kurumlarına yüzlerce kişiyi yerleştirdiği, bu kişilerle ilgili sicil listeleri tuttuğu Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kurucuları arasında yer aldığı, TÜGVA, Twitter'dan cami içinde açıklama yaparken bir çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.

Vakıf üyeleri bugün 81 ilde merkez camilerde, sabah namazında buluştu.

Vakıf üyeleri eş zamanlı olarak cami önlerinde basın açıklamasında bulundu. TÜGVA’nın Hakkari temsilciliğinin ise cami içinde basın açıklamasında bulunup fotoğraf verdiği görüldü.

O anların fotoğrafı, “Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz; Düşer mi tek taşı sandın harim-i namusun, meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa çıldırsa, denizler ordu bulutlar donanma yağdırsa…” notu ile sosyal medyadan paylaşıldı.