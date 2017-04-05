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Tuğrul Türkeş'ten Ülkü Ocakları Başkanı'na sert sözler

Ülkü Ocakları Genel Başkanı, "Elimize silahımızı alır, gerekirse de savaşırız" demişti

05 Nisan 2017 23:23

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, CNN Türk ve FOX TV'de katıldığı canlı yayınlarda "Alırız silahı elimize, savaşırız" diyen Ülkü Ocakları Başkanı Olcay Kılavuz'u sert sözlerle eleştirdi.

Türkeş, Kılavuz’un o sözleri için, “Bir tane çocuk işte geçende çıkmış, ‘Benim tabancam var’ filan… Aslanım hangi ülkenin malı olan silahı beline taktın bilmem de, o tabancayla olmuyor bu. Boyun moyun uzun ama demek ki aklın o kadar yok senin… Çirkin bunlar. Ayıp ayıp” dedi.

Ülkü Ocakları Başkanı Olcay Kılavuz şöyle konuşmuştu:

“Lider 'evet' dedikten sonra bizim de o kararı sonuna kadar savunarak arkasında dik bir şekilde durmamız gerekir. Biz tatsızlığı, gerilimi, huzursuzluğu istemiyoruz. Ama davamız adına her kim olursa olsun ülkemiz adına iş başa düştüğünde arkamıza bakmayız. Bu millet dardaysa, memleketimizin bize ihtiyacı varsa biz elimize silahımızı alırız, gerekirse de savaşırız.”

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