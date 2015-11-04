Tuğrul Türkeş: Yüzde 4 benim gibi düşünüyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun seçim hükümeti teklifini kabul etmesi sonrasında MHP’den ihraç edilen ve AKP’den Ankara Milletvekili seçilen Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, “Demek ki daha önce MHP’yi tercih eden yüzde 4 de benim gibi düşünmüş” dedi. Türkeş, HDP ve MHP’nin parlamento dışında kalmamasına sevindiğini söyledi.

Hürriyet’te yer alan haber göre; seçim sonuçlarını değerlendiren Türkeş, seçimlerin Türkiye açısından olumlu sonuçlandığını vurgulayarak, “Keşke Türkiye’ye istikrarı getirebilecek ve tek başına iktidar olabilecek iki parti olsaydı da halk birini seçseydi” dedi. Türkeş şu açıklamalarda bulundu:

“Başından beri baktığım açı aynı. Türkiye’nin türbülansa girecek takati yok. Herkesin kendisine bakması lazım. Seçim meydanlarında hep aynı şeyi söyledim. Keşke Türkiye’ye istikrarı getirebilecek ve tek başına iktidar olabilecek iki parti olsaydı da halk birini seçseydi. Ancak sadece AK Parti vardı ve halk AK Parti’yi seçti. HDP’nin ve MHP’nin parlamento dışında kalmasını da istemezdim. Kalmadıklarına sevindim.”

Türkeş, MHP’nin seçim sonucuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, “Demek ki daha önce MHP’ye oy veren Türkiye seçmeninin yüzde 4’ü de benim gibi düşündü ve AK Parti’ye yöneldi. Ya da ben onlar gibi düşündüm” demekle yetindi.