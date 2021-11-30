Tuğrul Türkeş’ten babasının anma etkinliğinde çıkan kavgaya ilişkin açıklama: Bahçeli’ye yönelik saldırılar ancak Türkiye düşmanlarını sevindirir

AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, hafta sonu Ankara'da babası Alparslan Türkeş'in anma etkinliğine yapılan saldırı sonrası MHP ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik eleştirilere sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Türkeş “Her zaman ifade ettiğim gibi babamın partisi; Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve onun muhterem Genel Başkanı Sayın Bahçeli’ye yönelik saldırılar ancak Türkiye düşmanlarını sevindirir" dedi.

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, bugünkü yazısında MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'i eşi Seval Türkeş Ankara’daki anma etkinliğindeki kavga ile ilgili özetle şunları dediğini yazdı. “Bu saldırı iç çatışma çıkarmayı amaçlayan bir provokasyon gibi. MHP’nin direkt sorumluluğunu görüyorum. Eğer sorumluluğu yoksa, Sayın Bahçeli’nin Ankara İl Başkanı’nı görevden alması gerekiyordu. Türkeş, bugün yattığı yerden kalksa bu saldırganlar kaçacak delik arar. Böyle bir tablo hem utanç verici, hem de çok üzücü.”

Sayın Bahçeli, Türkeş’in ölümünden itibaren şahsıma ve evimize savaş açtı. Benim kendisine bir saygısızlığım olmadı ama o beni sürekli engelledi. Yıllardır bu baskının altındayız. MHP radikal bir değişime gitmediği sürece memleket huzur bulamaz.”

Alparslan Türkeş'in oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş, ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada MHP ve polisi suçlamıştı. Kutalmış Türkeş, “Polis koruyor, kolluyor, gözetliyor. Biri bile kimseyi gözaltına almıyor. Hükümetin, Emniyet'in, İçişleri Bakanı'nın koruyup kollaması ile gözetimi altında yapılan bir saldırı olduğu çok net” açıklamasını yapmıştı.

Tartışmaya bugün Alparslan Türkeş'in oğlu ve AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş de dahil oldu.

Konuyla ilgili olarak Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Türkeş, "Her zaman ifade ettiğim gibi babamın partisi; Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve onun muhterem Genel Başkanı Sayın Bahçeli’ye yönelik saldırılar ancak Türkiye düşmanlarını sevindirir" dediği açıklamasında "Herkesin kırk kere düşünüp bir kere konuşmasını tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.