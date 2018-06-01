Tuğrul Türkeş: Hem Erdoğan'a hem de AK Parti'ye oy vermek lazım yoksa Türkiye yeniden seçime gider

MHP'den ayrılıp AKP'ye katılan Tuğrul Türkeş, 24 Haziran'daki baskın seçimlerde hem Erdoğan'a hem de AKP'ye oy verilmesi için çağrı yaparken "Yoksa bu iş amacına ulaşmaz. O zaman da Türkiye bir iki seneye tekrar seçime gider" dedi. Türkeş, MHP ile yapılan ittifakın seçimden sonra devam etmeyeceğini de belirtti.

Türkeş, Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net'te soruları yanıtladı. 1 Kasım seçimleri öncesi MHP'den ayrılarak seçim AK Parti'ye geçen Tuğrul Türkeş, eski genel başkanı Devlet Bahçeli'nin ısrarlı af çağrısını şu ifadelerle değerlendirdi: ''Demirtaş ağır cezada yargılanırken aday gösterdiler şimdi dilekçe veriyorlar tahliye olsun diye. Savcılık bir suç tespit etmiş ve bir yargılama var."

Türkeş ''İnsanları sokağa davet eden, ki bu ağır bir suç şiddete davet etmiş bundan yargılanan bir adamı, onca adam varken o partide, cumhurbaşkanı adayı çıkartıp, sokağa salalım diyorsanız o zaman bunları da salalım diyor Bahçeli'' diyerek sözlerine devam etti.

"Bu iş amacına ulaşmaz"

''Seçimden sonra iki parti arasında ittifak sürmeyecek'' diyen Tuğrul Türkeş ''Sayın Bahçeli bunu meydanlarda söylüyor'' diye konuştu. Türkeş "Hem Cumhurbaşkanı'na hem de AK Parti'ye oy vermek lazım. Yoksa bu iş amacına ulaşmaz. O zaman da Türkiye bir iki seneye tekrar seçime gider'' yorumunda bulundu.

Seçimden sonra yeni bir çözüm süreci olur mu?

"Seçimden sonra yeni bir çözüm süreci olur mu" sorusuna Türkeş, "Anayasa'da değişiklik yaptığımızda cumhurbaşkanlığı sisteminde kısmı değişiklik yapıldı. Türkiye'de siyasi görüşü, inancı, felsefesi ne olursa olsun herkesin birey olarak kendisini bulabileceği yeni anayasal çerçeveyi ortaya koymamız lazım. Onu yaptığınız taktirde birey bazında yapıda 'kökenim, inancım, mezhebim neyim varsa ben bütün bunlarla Türk vatandaşıyım' böyle bir anayasal tarif. Bölge ile ilgili yapısal olarak binaları yapmak çok kolay. Zor görünüyor ama çatır çatır yapılıyor. Gönülleri yapmak çok zor. O kısmı çok zor" dedi.

"MHP ile olmaz kardeşim' diyenler, kendilerine prim çıkarmaya çalışıyor"

Türkeş, "Güneydoğu'nun rehabilitasyonu ile ilgili o bölgeden birçok insandan 'Doğru karar verilmiştir' şeklinde tebrik, onayı ben kulaklarımla duydum. Güneydoğu'da halk çok bilinçli. Bölgenin barışı, huzuru, sükunu olacaksa bu ülkeyi sevenlerle daha iyi yapılacağını biliyor. 'Bu işten bize bir kar çıkar mı?' diye Kürtçülük yapan çevrelerin 'MHP ile olmaz kardeşim, Güneydoğu'dan oy alınmaz' diyenler, kendilerine prim çıkarmaya çalışanlardır" dedi.

"Kim bayıla bayıla OHAL ilan eder ki?"

OHAL ile ilgili Türkeş, "MGK toplantısına giriyorsunuz burada hiçbirini konuşamayacağımız bilgi olay geliyor, oradan tavsiye kararı çıkıyor, hükümete gidiyor, hükümet de uzatalım diyor. Uzatılıyor. FETÖ darbe girişimi nedeniyle ve diğer terör örgütleri ile mücadelede bir zorunluluk çıktı ortaya. Kim bayıla bayıla OHAL ilan eder ki? Kim ister Allah aşkına? Önünüze öyle bilgi ve belgeler geliyor ki ozaman bu devam etsin demek zorunda kalıyorsunuz. OHAL'in siyasi olarak sağladığı olumlu bir şey yok" ifadesini kullandı.

"Akşener'in üslubu bir 'Hanım siyasetçi' üslubu değil"

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı Meral Akşener'e ilişkin Türkeş, "Uzun zamandır tanıyorum. Hanımların siyasette olmasından yanayım. Üslubu bir 'Hanım siyasetçi' üslubu değil. Siyasetten götürmek değil katmak lazım. Söylemde yeni hiçbir şey yok. Neden bir siyasi parti çıkmıştır, demek ki halk diğer muhalefet partilerini yeterli bulmamıştır. Yeni siyasi partiler çıkmıştır. Yeni bir şeyler söylemen lazım" diye konuştu.