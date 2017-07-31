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Tuğrul Türkeş, Figen Yüksekdağ'ın Meclis'teki odasına yerleşti

Yüksekdağ'ın 21 Şubat'ta hapis cezasının onaylanmasının ardından Meclis'teki odası boşaltılmıştı

31 Temmuz 2017 17:58

AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, vekilliği düşürülen ve Kocaeli Kandrı F tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın Meclis’teki odasına yerleşti.

Yeni kabinede yer bulamayan AKP'li Türkeş, yeniden Meclis’e dönerken, vekilliği düşürülen HDP’nin eski Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Figen Yüksekdağ’ın boşaltılan odasını kullanmaya başladı.

Yüksekdağ’ın 21 Şubat’ta hakkındaki hapis cezasının onaylanmasından sonra milletvekilliğinin düşürülmüş ve çalışma odası olarak kullandığı Yeni Halkla İlişkiler Binası’ndaki 6013 nolu odası da aynı gün boşaltılmıştı. O tarihten bu yana boş olan oda, geçtiğimiz günlerde yeni sahibi tarafından kullanılmaya başlandı.

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