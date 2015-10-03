Tuğrul Türkeş: Erdoğan ile görüşen MHP'linin Bahçeli olduğunu düşünüyorum

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun seçim hükümetinde yer aldığı için MHP’den ihraç edilen ve 1 Kasım seçimlerinde AKP’den Ankara Milletvekili adayı olan Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, “Devlet Bey’in siniri geçseydi MHP’den aday olurdum" dedi. "Ben hiçbir zaman üç seçimde kendi kendime dosya hazırlayıp MHP’den adaylık için başvurmadım” diyen Türkeş, “Bana yakın gördüğü çaycıyı istifaya zorladı. Asgari ücretle çalışan kişinin ekmeği ile oynanmamalı siyasi sebeple. Elinden istifa dilekçesi aldırdı" ifadelerini kullandı.

Türkeş, 7 Haziran seçimlerinin ardından Deniz Baykal’ın yanı sıra bir MHP’linin de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddialarına ilişkin "Ben onun sayın Bahçeli olduğunu düşünüyorum. Tahmin ediyorum ama MHP'deki saygıdeğer arkadaşlarımız bu konuda açıklama yaparlarsa tahminin ötesinde de yorumlara girerim" dedi.

Meral Akşener'in aday gösterilmemesine ilişkin ise, "Meral Akşener'in aday olmamasına yazık diyorum. Gidip gazeteye muhabbet yaparken o muhabbetin aksesuarı haline getirmenin manası var mıydı? Seçim bittikten sonra şahsiyet gazeteye gidiyor. Araba, tespih muhabbetinin arasında çerez yapılıyor. Yakışır mı? Yakışıksız." dedi.

Habertürk TV'de Veyiş Ateş'e gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Türkeş’in açıklamalarından satır başları şöyle;

-Böyle bir teklif bekliyor muydunuz?

Tahmin ediyordum. Sorumluluk tüm siyasi partilerindir diye.Türkiye'de dört tane siyasi parti var. Bir tanesi etnik ırkçılık yapıyor onu dışarı çıkartırsak üç parti kalıyor. Diğer üç partinin meseleyi çözemediği ortaya çıktı. Şuandaki koasliyon değildir. Koalisyon hükümeti de değildir. Anayasal zorunluluktan doğan seçim hükümetidir.

Ben 30 yıldır siyaset yapıyorum.. Basında medyada bir takım söylentiler vardı. Olması olasılığını yüksek buluyordum.

Sayın Davutoğlu Dışişleri Bakanı iken kendisi ile görüşmüşlüğümüz var. Belli dostluğumuz da var. Sayın Başbakan Başbakanlık görevini üstlendiği tarihten itibaren benim bakanlık teklifimi başbakanlığa göndermeme kadar ilişki sıfırdır.

Erdoğan ile görüşen MHP'li Türkeş mi?

"Baykal görüşmesi yapıldığında bir MHP'li de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü" denilen MHP'li siz miydiniz?



Ben onun sayın Bahçeli olduğunu düşünüyorum. Tahmin ediyorum ama MHP'deki saygıdeğer arkadaşlarımız bu konuda açıklama yaparlarsa tahminin ötesinde de yorumlara girerim.



İroni mi yapıyorsunuz?



Hayır. Hiç şaka yapar bir halim var mı?

Beni baypas edip divan toplantısı bile yaptılar. Bakanlık falan ortada yoktu. Benim uzlaşmacı kişiliğimi biliyor.

Neden AK Parti?

Ben MHP’nin görüşünü ifade edebilecek adayın gösterilmesinden yanaydın. Ekmeleddin Bey’i tanırım onun şahsı ve entelektüel kişiliği ile ilgili değildir söyleyeceklerim. Genel Başkan yanlış projenin peşine gitti. Ben kendisi ile konuşmaya kalktığımda "Tuğrulcuğum yanlışsa benim yanlışımdır, bunu üzerime alıyorum" dedi. Ben sadece bunu ifade ediyorum. Ekmeleddin İhsanoğlu, MHP için doğru cumhurbaşkanı adayı değildi. Bunun sorumluğunu almadı.

Üslup ve birikim itibari ile doğru aday olmayacağını düşündüm MHP açısında en doğru adayın Devlet Bahçeli beyin olması gerektiğini ben kendisine arz ettim.

Aramızda görüş farklılığı var. Bahçeli’nin istişare etmeden kararlar verdiğini gördüm. Kendi başına karar verdiği halleri gördüğüm için.

“Çaycı'nın elinden istifa dilekçesi aldırdı"

Devlet Bey’in siniri geçseydi MHP’den aday olurdum. Ben hiçbir zaman üç seçimde kendi kendime dosya hazırlayıp MHP’den adaylık için başvurmadım. 2007 Mayıs ayı idi aday adaylıklarının belirlenmesi için Bahçeli beni davet etti ve kendisi dedi ki ‘ Ben dosya hazırlattım imza at beraber Meclis’e girelim’ 2011 seçimleri oldu ben Bahçeli’yi ziyaret ettim tamam diyorsanız benim müraacatım olmayacak dedim. ‘Hayır’ dedi, ‘Müracaatını yap dedi. 2015 Haziran seçimleri öncesinde de sayın Genel Başkanı ziyaret ettim ‘Yok yok evrakını hazırla, son güne bırakma, evrakını hazırla’ dedi.



Bana yakın gördüğü çaycıyı istifaya zorladı. Bana yakın olduğu için işçiyi işten çıkardı. Asgari ücretle çalışan kişinin ekmeği ile oynanmamalı siyasi sebeple. Elinden istifa dilekçesi aldırdı.

Rahmetli sağ olsaydı Ak Parti-MHP koasliyonu kuruldu. MHP topyekun koasliyona girseydi kendi icra ederdi söylediklerini. Rahmet Türkeş Türk milliyetçisi idi. En önemli vasfı Türk milliyetçisidir. Bunların herhangi birini alıp tahlil etmeye kalktığınızda Türkeş’in ana fikri Türk milliyetçiliği idi. Partiler araçtır.

MHP’ye dava açacak mı?

Çocuklarım, yakınlarım tercihimi desteklediler. Bazı yakınlar çılgınca buldular. Ben kendimi şilep gibi tarif ederim çok düşünürüm karar verdim mi ondan dönmem.

Tebligatı bile usulüne göre yapamıyor arkadaşlar. Noterden yaparsanız, kazak kravat yollar gibi kargo şirketi ile seni attık diye kağıt yollanır mı?Kanuni haklarım saklıdır, dava açma hakkım var.

Benim gözlemlediğim taban ve üst ile kopukluk var.

MHP’den ihraç edilmesi

Ben milletvekiliyim anayasal talep geliyor. Ben de seçim hükümetinde bakanlık teklifini kabul ettim. 2 aylık kısa anayasal görevi kabul ettim. Bunun için çaycı istifa ettirildi, sonra disipline verildim. Ben ne yapmışım. Seçim hükümetinde görev kabul etmişim.

“En kralından ülkücüyüm"

İlk başta bir iki tehdit aldım. Çok hafif buldum. Ben en kralından ülkücüyüm.MHP'nin içinde yüzde 95 destek mesajları geldi.

“Devlet bey yine suratını asmıştı"

Tayyip Bey Cumhurbaşkanı seçildikten sonra dosya göndererek Türk Kurultayları için görüşmek istedim. Kendisi randevu verdi. Tayyip Bey cumhurbaşkanı olduktan sonra Köşk’e giden ilk muhalefet milletvekiliyim. Devlet Bey yine suratını asmıştı.

“Erdoğan ile görüşeni 'partiden atarım' demek yanlış"

Amerikan Devlet Başkanı ile görüşmeye millet para ödüyor. İngiliz Başbakanı ile görüşünce siyasetçiler kendilerini önemli hissediyorlar. Nasıl ülkeyiz ki Türkiye’nin milliyetçi partisi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile görüşmeyi suç kabul ediyor ve görüşeni de partiden atıyor. Birçok insan yabancı ülke liderleri ile görüşmeye özenirken Tayyip Bey’in siyasetini beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz yüzde 52 ile seçilmiş cumhurbaşkanı. Bir şey var ki yasal seçilmiş cumhurbaşkanı. Görüşeni partiden atarım demek… Sen Türkiye’de yasamamış cumhurbaşkanı adayı çıkaracaksın milli cumhurbaşkanı ile görüşeni partiden atarım diyeceksin.Yanlış bir tavır.

“Vallahi de billahi de.."

Bir gün Başbakanlık ikametgahında sayın Başbakan bana dedi ki ‘Ne oldu parti ile ihraç meselesinde süreç?’. Devam ediyor dedim. ‘Bu hafta listeler verilecek sizi listelere koyarlar mı’ dedi. Zannetmiyorum dedim. ‘Ne yapmayı düşünüyorsunuz?’ dedi. Ben siyasete devam etmek istiyorum dedi. ‘Ben anladım, görüşeceğiz sonra’ dedi.

Be odasından çıktım. 16 ya da 18 akşamı özel kaleminden aradılar. Ben evrakları MHP için hazırlamıştım. Bahçeli’nin öfkesi geçip ‘Gel bakalım’ derse diye hazırdım. Ben onları Başbakan’a yolladım. Sonrasını bilmiyordum. Sayın Başbakan aradı. ‘Ankara ikinci bölge için aday listesine yazdık sizi sakıncası var mı? Cemil Bey ile çalışacaksınız’ dedi. 15.30’da öğrendim 17.00’de listeler YSK’ya gitti. Vallahi de billahi de. Şuan Ak Parti’nin milletvekili adayıyım.

1 Kasım'dan sonra Türkiye

1 Kasım’da aynı seçim sonuçları çıkar ise Allah muhafaza. Ne olacak? Üçüncü seçim olabilir mi? Hayır olamaz. Ne yapılacak? O zaman akılalmaz ya da aymaz ile koalisyon yapacaksın. Türk siyasetini bu sıkıntıdan nasıl kurtarırsın sorusu geliyor? İkinci seçimin neticesinde bir partinin tek başına iktidarının temin edecek çalışmanın içinde olursa Türk demokrasisine katkı sağlarsın. 3 siyasi partimiz var. Bunlardan hangisi iktidar olmaya daha yakın diye baktığımızda AK Parti açık ara önde. Demek ki sıkıntılı durumdan aynı şahıslarla Türkiye’yi müzakere sürecine sokarsın bir partide birleşmek, bütünleşmek o partinin tabanında koalisyon yaparak bunu tek başına iktidara getirmek sureti ile sıkıntılı süreçten çıkartırsın. Ben bunu sağlamaya çalışıyorum. Bunların hepsi bir araya gelecek Türkiye’yi bu sıkıntıdan çıkartacak. MHP’li seçmene de diyoruz ki sen koasliyon istiyordun benim konuştuğum insanlar var. Peki senin tependeki 50-100 kişi sebebi ile olmamış koasliyon ile tabanda temin edelim.

Meral Akşener'ê AKP'den davet gitti mi?

Meral Akşener'in aday olmamasına yazık diyorum.

Bildiğim konu değil. Kendisine karşı takınılan tavrı uygun bulmadığımı ifade etmek istiyorum.Meral Hanım Meclis Başkan Vekilliği yaptı. Kendisini çağırıp hem 8 yıl sana nasip oldu, sen güzel yönettin, iftihar ettik ama diğer arkadaşları da değerlendirmek isterim sen milletvekilliğine devam et denilseydi. 'Hayır' demezdi. Gidip gazeteye muhabbet yaparken o muhabbetin aksesuarı haline getirmenin manası var mıydı? Seçim bittikten sonra şahsiyet gazeteye gidiyor. Araba, tespih muhabbetinin arasında çerez yapılıyor. Yakışır mı? Yakışıksız.

2 sarhoş, 3-5 çakal diyerek kimleri kastetti?

Topla camiayı, delegeni de topla. Sor Tuğrul yanlış yaptı mı, yapmadı mı? İki tane sarhoşu gazetelere yollatacaksın kendilerine seviye kazandırır mı diye. Sen öbür işine devam et. Benim verdiğim mesaj bu.

Çözüm süreci

Sayın Cumhurbaşkanı’nın Meclis konuşması önemli başlıktır. ‘İyi niyet suiistimal edilmiştir, bu teröristler ya silahları alıp sınırın dışına çıkacaklar yada gömecekler ben de üzerine beton dökeceğim’ dedi. Bu taze başlangıçtır. Geçmişi eşelemeyi doğru bulmam. Geçmişi nostalji diye dinleyeceksin. Ben bunun üstüne ciddi bina inşa edilebileceğini Ak Parti içinde düşünüyorum.