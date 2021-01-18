AKP milletvekili ve Türk Devlet ve Toplulukları Vakfı (TÜDEV) Başkanı Tuğrul Türkeş, "Dışlayıcı üslupla bir şey yapılamaz, bizim milliyetçilik anlayışımız kapsayıcı ve kucaklayıcı" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Azgın milliyetçiliğin hiçbir fikrî derinliği bulunmaz. Yarının Türkiye’siyle ilgili hiçbir fikri yoktur. Sözü de hareketi de salt kaba kuvvettir. Bu nedenle de milleti temsil edemez” ifadesi son birkaç gündür yaşanan olaylara bir vurgu mu diye düşündüm. Tuğrul Bey, makaleyi hazırlamaya 1 ay önce başladığını söyledi. Ama son yaşananları da tamamen göz ardı etmemiş." ifadesini kullandı.

Selvi'ye konuşan Türkeş, “2021’e girerken, milliyetçilik adına yeni bir şeylerin söylenmesi gerektiğini düşündüm. Bir süredir bunun zihni hazırlığını yapıyordum” dedi. “Dışlayıcı üslupla bir şey yapılamaz. Kapsayıcı ve kucaklayıcı olunması lazım. Bizim milliyetçilik anlayışımız kapsayıcı ve kucaklayıcı milliyetçiliktir. 85 milyon milletimizi kucaklamak lazımdır” düşüncesini dile getirdi.

Türkeş'in sözlerine ilişkin olarak Selvi, "Tuğrul Bey, tam da ülkemizin ihtiyacı olduğu bir dönemde önemli bir çıkış yaptı. Bu tartışmanın günlük husumetler uğruna boğulup yok edilmesi değil, tam aksine zenginleştirilmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye’nin milliyetçilik üzerinden bölünmeye değil, kucaklaşmaya ihtiyacı var. Ben bu millete âşığım. Kucaklaşmalıyız. Hem de öyle bir kucaklaşmalıyız ki, dünyaya 'İşte Türk milleti budur' dedirtecek şekilde..." yorumunu yaptı.

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