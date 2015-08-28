Tuğrul Türkeş: Ben MHP’deyim, istifa etmedim, etmem; onlar da beni atamaz!

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun seçim hükümeti için yaptığı bakanlık teklifine "evet" demesinin ardından MHP'nin kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sev ettiği MHP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, “Ben MHP’deyim. İstifa etmedim. Etmem. Anayasal bir görev üstleneceğim. Onlar da beni atamaz” yanıtını verdi.

Türkeş'in bakanlık teklifini kabulünden dört gün önce yaptığı açıklamaları dün köşesinden kamuoyuna duyuran Vatan Gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Çelik, bugün de Tuğrul Türkeş'in MHP'den ihraç edilme süreciyle ilgili neler düşündüğünü yazdı. Çelik, Türkeş'in muhtemelen Başbakan Yardımcısı olarak göreve başlayacağını söyledi.

Murat Çelik, "İstifa etmem, onlar da atamaz" başlığıyla yayımlanan (28 Ağustos 2015) yazısında, Türkeş'le arasında geçen görüşmeyi şöyle anlattı:

Pekiyi Türkeş, yaptığı tercih ve böylece merkezine yerleştiği tartışma gündemi ile ilgili ne zaman açıklama yapacak?

Bu soruyu sordum dün kendisine.



Cevabı, “Atama öncesi bir açıklama yok” şeklinde oldu.



Yani Tuğrul Türkeş, geçici seçim hükümeti kuruluncaya, kendisi de bu kabine içinde - muhtemelen de başbakan yardımcısı olarak - göreve başlayıncaya kadar konuşmayı düşünmüyor.



Bahçeli’ye eleştiri



Dönelim, yine Pazar günkü o telefon görüşmemize...



Türkeş o görüşmede, partisinin - dolayısıyla da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin - hemen bütün seçeneklere kapıyı kapatma tavrını da eleştirmişti.



Şu sözlerle...



“Biz (bakan) vermiyoruz diyor Devlet Bey. (...) Onu yapmayalım, bunu yapmayalım; tamam da, ondan sonra da şu anda, iki buçuk aydır Türkiye’de bir siyasi iktidar yok.”



‘Anayasal görev’ vurgusu



Tuğrul Türkeş’in tavrının ve değerlendirmesinin bu yönde olduğunu yazdıktan sonra, dünkü yazıyı şu ifadelerle bitirmiştim:



“Geçici seçim hükümetinde bakanlık görevini kabul etmesiyle birlikte partisinin disiplin kuruluna sevk edilen Tuğrul Türkeş, belli ki kısa süre içinde MHP’den ihraç edilecek. Bu durumda, Türkeş’in 1 Kasım 2015 erken genel seçiminde Ak Parti’den aday olmasına da şaşırmamak gerekiyor.”



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“Böyle mi olacak” diye sordum dün Türkeş’e.



Verdiği yanıt yine dikkat çekici ve tartışma yaratacak türden oldu.



Tuğrul Türkeş, partisinden gelen istifa çağrıları, istifa etmezse ihraç edileceği yönündeki açıklamalar ve MHP’den ayrılması halinde siyasi yaşamına Ak Parti’de devam etme ihtimali konusunda aynen şöyle dedi:



“Hayır. Ben MHP’deyim. İstifa etmedim. Etmem. Anayasal bir görev üstleneceğim. Onlar da beni atamaz.”



Karar için iki ay



TÜRKEŞ, ‘tedbirli olarak kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılması’ için Merkez Disiplin Kurulu’na (MDK) sevk edilmişti. MHP tüzüğüne göre MDK, en geç 15 gün içinde takibat başlatacak ve en geç iki ay içinde görüşerek karara bağlayacak. Aksi halde konu, Türkeş’in lehinde kesinleşmiş sayılacak. MDK, partiden kesin çıkarma kararları için üye tam sayısının çoğunluğu ile karar almak zorunda. Türkeş, 15 gün içinde MDK’da yazılı ya da sözlü savunma yapacak. Türkeş, MDK kararına 10 gün içinde itiraz edebilecek.

