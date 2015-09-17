Tuğrul Türkeş, AKP Genel Merkezi'ni ziyaret etti

MHP'nin kararında rağmen seçim hükümetinde yer alaması üzerine partisinden ihraç edilen MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in oğlu Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş bugün AKP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Türkeş’in, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kurmaylarıyla birlikte yarın akşam YSK’ya teslim edilecek aday listeleri üzerinde çalıştığı sırada AKP genel merkezine gelmesi kulisleri hareketlendirdi.

AKP Genel Merkezinden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlan Türkeş, AKP'ye adaylık başvurusu yaptığına ilişkin basında yer alan haberlerin hatırlatılması üzerine "Onun süresi geçti diye biliyorum. Hepinizin heyecanlandığını ve bugün haber trafiğini kuvvetlendirdiğimi biliyorum fakat Sayın Başbakana, başbakanlıktaki bir konuyla ilgili bir arzım vardı onun için geldim. Gelişimin AKP ile bir alakası yok" diye konuştu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun görüşmede kendisine adaylık teklifinde bulunup bulunmadığı yönündeki soruya Türkeş, başka bir konuyu konuştukları yanıtını verdi. AKP'den aday olup olmayacağına ilişkin bir başka soru üzerine Türkeş, "Niye böyle bir soruya cevap vereyim. Ben size devletin bir işi vardı, ben Başbakan Yardımcısıyım, Sayın Başbakana bir konu arz edilmesi gerekiyordu geldim, onu arz ettim gidiyorum" ifadesini kullandı.

AKP Genel Merkezinde olduğu için gazetecilerin heyecanlandığını ve bu nedenle de açıklama yaptığını söyleyen Türkeş, bir gazetecinin "Bu heyecanımız sürsün mü" sorusunu, "Tabii, medyayı daima heyecan içinde tutmakta fayda vardır" şeklinde yanıtladı.

"Her adaylığımda da bu tip spekülasyonlar çıkmıştır"

Türkeş, 1 Kasım seçimlerinde Adana'dan milletvekili adayı olacağına ilişkin haberlerin anımsatılması üzerine "Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki her adaylığımda da bu tip spekülasyonlar çıkmıştır, hiçbirinin aslı çıkmamıştır. Bu arada Milliyetçi Hareket Partisi 'yurtiçi kargoyla' bana bir ihraç kararı yolladı. Sağolsunlar nihayet, kendilerine 'yurtiçi kargoyla' cevap vermeyeceğim, medyayla cevap vereceğim" diye konuştu.