Tuğrul Eryılmaz'a 1 yıl 3 ay hapis cezası

Ümit TÜRK / İSTANBUL (DHA) - KAPATILAN \"Özgür Gündem\" Gazetesi\'nde bir günlük nöbetçi genel yayın yönetmenliği yapan Hasan Tuğrul Eryılmaz, \"Terör örgütlerinin yayınlarını basmak veya yayınlamak, terör örgütü propagandası yapmak\" suçlamasıyla yargılandığı davada, 1 yıl 3 ay hapis cezası ile 6 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Hapis cezası ertelendi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya Hasan Tuğrul Eryılmaz ile avukatları katıldı. Eryılmaz, savunmasında \"Simgesel ve dayanışma olsun diye genel yayın yönetmenliği yaptık. Gazetecinin işi çatışmayı tartışmaya çekmektir\" dedi. Duruşmayı karara bağlayan mahkeme heyeti, \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme cezanın ertelenmesine karar verdi. \"Terör örgütlerinin yayınlarını basmak veya yayınlamak\" suçundan ise 10 ay hapis cezası veren mahkeme bu cezanın 6 bin TL adli para cezasına dönüştürülmesine hükmetti.