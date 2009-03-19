Tuğluk’un iki davasına zaman aşımı

DTP Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan açılan iki dava, zaman aşımı nedeniyle ortadan kaldırıldı.



"Ergenekon" soruşturması kapsamında bir süre önce tutuklanan emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün, terör örgütünün yayın organı televizyonda kendisiyle ilgili açıklamaları nedeniyle şikayetçi olması sonucu Tuğluk hakkında 2003'te "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan açılan dava ile yine aynı suçtan 2004'te açılan başka bir davanın duruşmaları, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı.



Tutuksuz yargılanan Tuğluk'u, avukatı Özcan Kılıç'ın temsil ettiği duruşmalarda, Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş, her iki dosya için esas hakkındaki görüşünü açıkladı.



Ersöz'ün şikayetçi olduğu dosyada, sanık Tuğluk'un TMK'nın 6/1. maddesini ihlal niteliğindeki eyleminin 765 sayılı TCK'nın 102/4 ve 104/2. maddeleri gereğince 5 yıllık zaman aşımı süresine tabi olduğunu belirten savcı Kırbaş, suç tarihinin 19 Şubat 2003, iddianame tarihinin 22 Mayıs 2003, sanığın daha önceki mahkumiyet tarihinin de 4 Kasım 2003 olduğunu kaydetti.



Kırbaş, diğer dosyada Tuğluk'un TMK'nın 7/2. maddesini ihlal niteliğindeki eyleminin de 765 sayılı TCK'nın 102/4 ve 104/2. maddeleri gereğince 5 yıllık zaman aşımı süresine tabi olduğunu ifade ederek, sanığın suç tarihinin 8 Nisan 2003 ve iddianame tarihinin 16 Ocak 2004 olduğunu anımsattı.



Bu tarihlerden sonra zaman aşımını kesen veya durduran herhangi bir sebep bulunmadığını ve 5 yıllık sürenin geçmiş olduğunu bildiren Kırbaş, Tuğluk hakkında açılan bu davaların zaman aşımı süresinin dolması nedeniyle ortadan kaldırılmasına karar verilmesini istedi.



Her iki davayı karara bağlayan Mahkeme Heyeti, Aysel Tuğluk hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan açılan davaların, zaman aşımı süresinin dolması nedeniyle ortadan kaldırılmasına hükmetti.

