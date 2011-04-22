-TUĞLUK'A 'İMRALI' SORGUSU İSTANBUL (A.A) - 22.04.2011 - İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince ''terör örgütü üyesi olmak''la suçlandığı davada, hakkında daha önce zorla getirilme kararı verilen kapatılan DTP'nin eski milletvekillerinden Aysel Tuğluk, mahkemenin oybirliğiyle duruşma açması üzerine savunmasını yaptı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Anayasa Mahkemesinin DTP'yi kapatmasıyla milletvekilliğinin düşmesine karar verilen Van bağımsız milletvekili adayı Aysel Tuğluk, avukatı Özcan Kılıç ile katıldı. Mahkeme heyeti, davanın duruşmasının 14 Haziran 2011 tarihi olmasına rağmen hakkında zorla getirilme kararı verilen ve ifade vermeyen davanın tek sanığı Aysel Tuğluk'un avukatıyla birlikte mahkemeye gelmesi ve ifade vermek üzere talepte bulunması üzerine, resen oybirliğiyle duruşma açılmasına karar verdi. Duruşmada kimlik tespiti yapılmasının ardından savunmasını yapan Tuğluk, suçlamayı kabul etmediğini belirterek, ''Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yaptım. İmralı'daki görüşmelerimiz vekil-müvekkil ilişkisi içerisinde geçmiştir'' dedi. Görüşme içeriklerini yerel veya ulusal basına aktarmadığını, bu konuda basın açıklaması yapmadığını, gazetelerde yayımlanan haberlerin kaynağını bilmediğini ve suçsuz olduğunu savunan Tuğluk, beraatini talep etti. Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Bilal Bayraktar, ifadesi alınan sanık Tuğluk'un bu aşamada serbest bırakılmasını ve esas hakkında görüşünü hazırlaması için dosyanın kendisine gönderilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, Tuğluk hakkında çıkarılan ''zorla getirilme'' yazısının iadesi için yazı yazılmasına ve sanık Tuğluk yönünden esas hakkındaki görüşünü yazması için dosyanın Cumhuriyet Savcısı Bilal Bayraktar'a gönderilmesine hükmeden heyet, duruşmayı erteledi. Tuğluk, bu dava kapsamında Doğan Erbaş, Okan Yıldız, Bekir Kaya, Ayşe Batumlu ve Devrim Barış Baran ile ''terör örgütüne üye olmak'' suçundan hakkında 5 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle yargılanıyor.