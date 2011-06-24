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Tuğluk: Öcalan 'Meclis'e gidin' derse değerlendiririz

Tuğluk, Abdullah Öcalan’ın Meclis’e gidin talimatı vermesi durumunda bunun mutlaka değerlendirileceğini söyledi.

24 Haziran 2011 03:00

T24- BDP Van milletvekili Aysel Tuğluk, Abdullah Öcalan’ın Meclis’e gidin talimatı vermesi durumunda bunun mutlaka değerlendirileceğini söyledi.

Sevin Turan'ın Hürriyet'te yayımlanna (24 Haziran 2011) haberi şöyle:

TESEV’in İstanbul’da düzenlediği Geçiş Sürecinde Türkiye Konferansı’na katılan Tuğluk, YSK’nın Hatip Dicle kararı sonrası süreci değerlendirdi. En büyük sorumluluğun iktidara ait olduğunu ifade eden Tuğluk, sorunun Meclis düzeyinde çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Aksi takdirde kötü şeyler olabileceğini ifade eden Van milletvekili Tuğluk, “Bu bir tehdit değil, ben siyasetçiyim. Öngörü ve tespitte bulunuyorum. Daha önce çözüm geliştirilmediğinde durum yerini bir çatışma zeminine bırakmıştır. Bununla ilgili olarak duyarlılık yaratmak istiyorum.” dedi.

Tuğluk, “Eğer Öcalan’dan Meclis’e girin çağrısı gelirse, bu sizin kararınızı değiştirir mi?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Sayın Öcalan’ın parlamentoya dönüş konusunda söyleyeceği sözler önemli. Bunu söyleyeyim. Mutlaka etki yaratır, grubumuz tarafından mutlaka değerlendirmeye alınır. Biliyorsunuz DTP’nin kapatılması sonrası gelişmelerde de bu açıdan önemliydi, değerlendirdi. Bu defa da tabi öyle bir etkisi olacaktır.”

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