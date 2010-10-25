Tuğluk ikna için İmralı yolunda

T24 - Aysel Tuğluk'un, İmralı'ya giderek PKK'nın sözde eylemsizliğinin biteceği 31 Ekim günü devreden çıkacağını açıklayan Öcalan'a 'Barış için devam' diyeceği iddia edildi.





Vatan Gazetesi'nin haberine göre Aysel Tuğluk eylemsizlik süresinin bitimine 4 gün kala İmralı’ya gidiyor. Devletin vaat ettiği barışçıl çözümleri yerine getirmediğini ileri süren Tuğluk, Öcalan’ı barışçıl bir çözüm için ikna etmeye çalışacak.

Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Aysel Tuğluk, eylemsizliğin sona ermesine 6 gün kala, yeniden Abdullah Öcalan ile görüşme kararı aldı. Aysel Tuğluk, çözüm için adım atılmaması durumunda 31 Ekim itibariyle devreden çıkacağını açıklayan Öcalan’a, “Herşeye rağmen barışta ısrar etmemiz gerekiyor” diyerek, bu kararını gözden geçirmesini isteyeceğini açıkladı. İmralı’ya Çarşamba günü gideceğini söyleyen Tuğluk, bugün ve yarın İstanbul’da bazı aydın ve yazarlarla görüşeceğini, bu görüşmelerini de Öcalan’a aktaracağını söyledi.



‘Devlet yapılan barış protokolüne uymadı'

Aysel Tuğluk Vatan Gazetesi'ne yaptığı yaptığı açıklamada, “13 Ağustos- 20 Eylül tarihleri arasında açıklanan eylemsizliği devletin istediğini” söyledi. Tuğluk, bu eylemsizliğin sağlanması için de İmralı’da yapılan görüşmeler sonunda bir protokol yapıldığını açıkladı. Bu protokolde vaat edilen barışçıl çözümlere devletin uymadığını öne süren Tuğluk, “Bu protokoller gereği Sayın Öcalan, PKK’ya bir yıllık ateşkes çağrısında bulunmayı düşünüyordu. Ancak Devlet, verilen vaatleri yerine getirmek konusunda üzerine düşünleri yapmadı. Bu protokolün gereklerini yerine getirecek adımlar atılmadı. Dolayısıyla tüm bu süreç Sayın Öcalan’ın ve PKK’nın yeniden düşünmesine yol açtı” dedi.



‘Güven sorunu aşılabilir'

Abdullah Öcalan ve PKK’nın yeni bir değerlendirme sürecinde olduğunu vurgulayan Tuğluk şöyle konuştu:

“Şu anda yeni bir değerlendirme süreci var. Sayın Öcalan’ın, ‘bu tarihe kadar adım atılmaması durumunda’ 31 Ekim’den itibaren devreden çıkacağını açıklaması da bundan kaynaklanıyor. Ciddi bir güven ve samimiyet sorunu var ortada. Ama bu aşılabilir. Çözüm için adım atılabilir’ diye düşünüyorum. Umut ediyorum ki 31 Ekim sonrası böyle bir şey yaşanmaz ve Sayın Öcalan devreden çekilmez. Hem psikolojik olarak ortam uygun. Hem de çözüm zemini mevcut. Eylemsizlik süresinin bitmesine çok az zaman kaldı. Sorumluluğumuz var. Barışta ısrar etmemiz gerekiyor. Bu görüşlerimi Sayın Öcalan’a da aktaracağım.”



‘Kış geldi PKK Kandil'e döner, denmemeli'

Tuğluk, devlette, yaklaşan kış koşulları nedeniyle PKK’nın artık silah kullanamayacağı ve çetin arazi koşullarında yaşamını sürdürmek için bölgede iç kısımlara gideceği (Kandil) gibi bir düşüncenin hakim olduğunu gözlemlediğini ifade etti. Tuğluk, “Böyle bir hesap içine girilmemeli. Bir de devlette, ‘silah kullansalar bile yine kendi aleyhine döner’ gibi bir hesap yaptıkları düşüncesindeyim. Durum böyle değil. Bu nedenle de barışta ısrar edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eylemsizliğin sona ermesine çok kısa bir süre kaldı ve böyle hesaplar içine girilmemeli ve barış adımları atılmalı” dedi.



Önce aydın ve yazarlarla görüşecek

Bugün ve yarın İstanbul’da bazı aydınlarla görüşmelerde bulunacağını ifade eden Tuğluk, bu görüşmelerdeki genel beklentileri ve izlenimleri de Öcalan ile görüşmesinde aktaracağını söyledi.



