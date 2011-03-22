-TUĞLUK HAKKINDA 5 YILA KADAR HAPİS TALEBİ ANKARA (A.A) - 22.03.2011 - Kapatılan DTP'nin eski milletvekilleri Aysel Tuğluk ve Ahmet Türk'ün, partinin 2006'daki 1. Olağan Kongresindeki konuşmalarıyla ''bölücü terör örgütü propagandasını yapmak'' suçlamasından yargılanmalarına devam edildi. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve sanıkların katılmadığı duruşmada, avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, duruşmada esas hakkındaki görüşünü mahkemeye sundu. Savcı, Ahmet Türk yönünden beraat talebinde bulundu. Tuğluk'un ise kongredeki konuşma içeriğiyle ''bölücü terör örgütünün propagandasını yaptığını'' savunan savcı, Tuğluk'un Terörle Mücadele Kanununun 7/2. maddesi uyarınca 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Sanıkların avukatı Mehmet Nuri Özmen ise Ahmet Türk yönünden savcının görüşüne katıldığını, Aysel Tuğluk yönündense katılmadığını bildirdi. Özmen, müvekkilinin konuşmasının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesini ve beraatine karar verilmesini istediğini belirtti. Mahkeme, dosyanın karar için incelemeye alınmasını kararlaştırarak davayı erteledi.