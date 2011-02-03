Tuğluk: Devlet geçen hafta Öcalan ile görüştü

T24 - Abdullah Öcalan ile İmralı’da görüşen avukatları Aysel Tuğluk, Cengiz Çiçek ve Mizgin Irgat Gemlik’e döndü. Tuğluk, Gemlik Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Öcalan ile yaptığı görüşmenin olumlu geçtiğini ve pek çok konu üzerinde karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını söyleyen Tuğluk, “Sorunun barışçıl ve demokratik çözümü konusunda yüklendiği misyonu devam ettirdiğini ifade etti. Bu konudaki çabasının sürdüğünü bir kez daha söyledi. Devletle yapılan görüşmeler boyutuyla da geçen hafta bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi ve aslında Mart ayının sorunun nasıl bir seyir izleyeceği konusunda önemli bir ay olduğunu, kendisi kamuoyunun bilmesi gerektiğini belirtti.



Özellikle Mart ayındaki gelişmelerle sürecin bir barış, çözüm sürecine mi çevrileceği, dolayısıyla hazirana kadar belirlenen sürecin devam mı edeceği bir takım gelişmelerin yaşanmaması halinde çözümsüzlükte tıkanmama mı yaşanacak, bir anlamda bunların açığa çıkacak bir ay olacağını ifade etti.



Şunu özellikle belirtme gereği duyuyorum. Kendisinin rolünü ve misyonunu oynaması açısından içinde su bulunmayan boş bir havuzda kendisinin yüzmesinin istendiğini belirterek, ‘rolümü ve misyonumu oynayabilmem için de havuza su doldurulması gerekir’ dedi.



Bir nevi bu çabasının ve rolünün kolaylaştırıcı bir rol olarak tanımlıyor. Bu rolü oynayabilmem için de koşullarının uygun hale getirilmesi gerektiğini belirtti."



Bir gazetecinin “Koşullarının uygun hale getirilmesi ev hapsini de kapsıyor mu” şeklindeki soruya Tuğluk, “Direkt bu ifadeyi kullanmadı ama ‘bana bir misyon üstlenilmişse bu rolümü oynamak istiyorum ve bunun çabası içerisindeyim” yanıtını verdi.



"Öcalan’ın İmralı sürecini anlatan ve çatışmaların tırmandırılması konusuyla ilgili TSK’nın açıklamaları görüşüldü mü, değerlendirildi mi" sorusuna Tuğluk, “Bu konulara girmedik" şeklinde yanıt verdi.



"Şartlarında bir değişiklik var mı? Televizyon verildi mi?" sorusu üzerine de Tuğluk, “Şartlarında bir değişiklik yok. Televizyon verilmedi" dedi.



"Öcalan’ın son aylardaki açıklamalarında bir karamsarlık gözleniyordu. Görüşmelerinizde bir karamsarlık hissetiniz mi" şeklindeki soruya ise Aysel Tuğluk'un yanıtı, "Karamsarlık görmedim ama kaygıları olduğunu söyleyebilirim. Kendisi açısından başlatılan bu sürece hükümet ve devlet cephesinden nasıl yanıt verileceği henüz belirsizliğini koruyor ama bunun zeminin de olduğunu söylüyor. Zemin için çözüm var ama bunu ne kadar değerlendirecekler? Mart ayı bu açıdan çok önemli" oldu.





