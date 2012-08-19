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Tuğluk: Biz o karşılaşmadan mutluyuz

Savcılık, PKK'lılarla BDP'li vekillerin Şemdinli'de buluşmasıyla ilgili inceleme başlattı

19 Ağustos 2012 00:59

BDP'li vekiller, Hakkari'de PKK'lılarla biraraya geldikleri görüntülere savcılık incelemesi başlatılmasına tepki gösterdi. 'Karşılaşmadan mutlu olduklarını' söyleyen Aysel Tuğluk, "İstedikleri kadar ceza versinler" diye konuştu.

PKK’lılarla samimi görüntüler veren BDP’li milletvekilleri Aysel Tuğluk ve Gültan Kışanak, savcılık incelemesine tepki gösterdi.

Görüntülerin yasa dışı olmadığını savunan Tuğluk, ‘teröristlerle karşılaşmaktan mutlu olduğunu’ söyledi.

Tuğluk, “Bizim yaşadığımız, yasa dışı bir şey değil. Son derece doğal, son derece gerçek bir durumla karşılaştık. Biz o karşılaşmadan mutluyuz. En azında onları dinlemek, onların hangi koşullarda, nasıl bir mücadele verdikleri, bizim açımızdan anlamlıydı, önemliydi. O yüzden istedikleri kadar soruşturma ve ceza verebilirler" diye konuştu.

 

Kışanak: Kürt sorunu davalarla çözülmez

 

Görüntüleri savunan Gültan Kışanak da ‘Kürt sorununun davalarla çözülemeyeceğini’ dile getirdi.

Kışanak, şunları kaydetti: “Kürt sorununu mahkeme koridorlarında boğmaya çalışıyorlar. Ama bu bir çare değil. Bu ülkenin artık gerçek, kesin, hakiki bir çözüme ihtiyacı var. Herkes bu işi sağa sola havale etmekte. Biri karakola havale ediyor, biri mahkemeye havale ediyor. Havale etmekten vazgeçsinler. Bu konunun özeti, siyaseti, politik olarak bir çözüm bulunmalıdır.”

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