T24

'Barışa yakınız, daha yakınız'

İmralı’da hükümlü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan'la görüşen avukatlar Aysel Tuğluk, Doğan Erbaş ve Aydın Oruç, sabah gittikleri İmralı Adası'ndan tekne ile Gemport Limanı'na döndü.Buradan minibüsle güvenlik güçlerinin eşliğinde Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen avukatlardan Demokratik Toplum Kongresi Başkan Yardımcısı ve eski DTP Milletvekili Aysel Tuğluk, komutanlık çıkışında gazetecilere açıklama yaptı.Bir saatlik önemli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Aysel Tuğluk şöyle konuştu:'Abdullah Öcalan, Kürt sorununun Türkiye'nin bütünlüğü içerisinde barışçıl ve demokratik çözümü konusundaki ısrarını, inancını ve çabasını ve bu konudaki pozisyonunu koruduğunu ifade etmiştir.Özellikle vurgulayarak ifade ettiği nokta, birlik konusundaki yaklaşımını taktiksel değil, stratejik bir yaklaşım olduğunu kamuoyunun bilmesi gerektiğini ifade etmiştir.Yine kamuoyunun ilgi noktasını oluşturan eylemsizlik durumu ve bunun kalıcı barışa dönüşmesi konusunda kendisinin çabasının devam ettiğini, ancak bu konuda devletin ve hükümetin çözüm konusundaki iradesinin de önemli ve belirleyici olduğunu özellikle vurgulamıştır.Türkiye'nin, kritik bir süreçten geçtiğini ve bu sürecin heba edilmemesi gerektiğini bu çerçevede başta hükümet, devlet, CHP başta olmak üzere tüm siyasi partiler, sivil yapılar, demokratik çevreler, aydınların sorumlu ve ciddi bir yaklaşım içinde olmaları gerektiğini belirtmiştir.Kısaca ifade edeceğim bunlar. Farklı bir açıklama yok.''Bir gazetecinin ''Siz daha önce de gittiniz, geldiniz. İkisinin arasında bir fark söyleyebilir misiniz? Barışa daha yakın olduğunu söyleyebiliyor musunuz?'' sorusu üzerine Tuğluk, ''Barışa yakınız, daha yakınız'' dedi.Tuğluk, gazetecilerin diğer sorularını başka açıklama yapmayacağını söyleyerek, yanıtsız bıraktı.Aysel Tuğluk ve beraberindeki avukatlar, açıklamanın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı önünde bekleyen otomobillerine binerek, Gemlik ilçesinden ayrıldı.