-TÜGİAD GÜNDEMİN "EKONOMİ" OLMASINI İSTİYOR'' BURSA (A.A) - 14.09.2010 - Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Murat Coşkunkan, ''Son dönemde referandum münasebetiyle tamamen siyaset odaklı yürüyen ülke gündemimizin artık normalleşmesini ve ülkemizin acil konularıyla birlikte ekonominin tekrar öncelikli gündem maddesi olmasını istiyoruz'' dedi. Murat Coşkunkan, yazılı açıklamasında, uzun ve sert tartışmaların yaşandığı sürecin ardından halk oylaması sonucunun Türkiye'ye hayırlı olması dileğinde bulundu. Demokrasilerin en temel müessesini işletmek suretiyle halkın fikrine danışan, onayını alan hükümet ve muhalefet partilerini kutladıklarını dile getiren Coşkunkan, şunları kaydetti: ''Son dönemde referandum münasebetiyle tamamen siyaset odaklı yürüyen ülke gündemimizin artık normalleşmesini ve ülkemizin acil konularıyla birlikte ekonominin tekrar öncelikli gündem maddesi olmasını istiyoruz. Siyasi rekabetten uzak, istikrarını koruyan, dünyanın uygar ve demokratik ülkeleri arasında olabilmek için yeni yasalar çıkarmak da dahil olmak üzere sürekli kendini yenileyen, halkı refah içinde, ekonomisi sağlam bir Türkiye için çalışmalara devam edilmesini istiyoruz.'' -BEKLENTİLER- Coşkunkan, öncelikle 2011 yılı bütçesi ve üç yıllık orta vadeli programının açıklanarak iş dünyasının önünü görmesinin sağlanması beklentilerine değinerek, şu görüşlere yer verdi: ''Sanayici ve ihracatçımızın rekabet gücünün korunması ve artırılması için bekleyen mevcut sorunlar tekrar ele alınmalı ve gerekli iyileştirmeler sağlanmalıdır. Yapısal reformlara ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik adımlara yeniden hız kazandırılmalıdır. Özellikle son dönemde Türk Lirası'nın aşırı değerlenmesi suretiyle ihracatçılarımızın giderek artan sıkıntıları, acilen gündeme alınmalıdır. Referandum sonrası ekonomik istikrarın devam etmesi ve yerli-yabancı yatırımların canlanması için mali disiplini sağlayacak mali kurallar ve uygulamalar, bir an önce devreye sokulmalı, Türkiye'ye yönelik doğrudan yabancı sermaye girişi özendirilmelidir. Türkiye, küresel ekonomideki belirsizliklerin halen sürdüğü ortamda referandumu geride bırakmalı ve ekonomiye odaklanarak sahip olduğu potansiyeli daha hızlı ve kuvvetli kullanmalıdır.''