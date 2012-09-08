Tuğgeneral Musa Çitil için 13 kez müebbet istendi

Mardin’in Derik İlçesi’nde 1993-94’te faili meçhul cinayete kurban giden 13 köylüyle ilgili olayda 19 yıl sonra önemli bir gelişme yaşandı. Dönemin Derik İlçe Jandarma Komutanı olan şimdiki Ankara Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Musa Çitil hakkında, Mardin Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Çitil hakkında ölüme sebebiyet vermekten dolayı 13 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Muzaffer Duru'nun Taraf gazetesindeki haberine göre; Mardin Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre, Derik’e bağlı Dumanlı Köyü’nde 1993’te askerler ile PKK’lılar arasında çıkan çatışmada, Seydoş, Ahmet, Yusuf, Abide ile Ramazan Çeviren ve Mehmet Necat Arıs isimli köylüler, bir evin ahırının patlatılması sonucu öldü.



'Köylü değil terörist öldürdük'



Olayla ilgili, Derik İlçe Jandarma Komutanlığı’nın Derik Başsavcılığı’na sunduğu Musa Çitil imzalı 22.02.19993 ve 24.02.1993 tarihli yazılarda, dokuz PKK’lının öldürüldüğü öne sürdü. Savcılık takipsizlik kararıyla dosyayı Diyarbakır’daki DGM’ye gönderdi. 19 yıl sonra olayı soruşturan Mardin Başsavcılığı, altı kişinin PKK’lı değil, köylü olduğu sonucuna vardı. İddianamede, Çitil’in “Olay günü bu şahısları yukarıda belirtildiği şekliyle öldürerek terörist olduklarını iddiayla atılı suçu işlediği kanaatine ulaşılmıştır” dendi. Derik’teki ikinci olay da aynı yıl yaşandı. Vecdin Avcıl isimli vatandaş, Derik İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince gözaltına alındı. Dava dosyasında yer alan tanık beyanlarına göre, Avcıl, PKK’lıların kaldığı mağarayı güvenlik güçlerine gösterirken, militanların ateş etmesi sonucu öldürüldü.

Çatışmada üç PKK’lı da öldürüldü. Avcıl da, PKK’lı gösterilerek, Derik Kimsesizler Mezarlığı’na gömüldü. Derik’teki üçüncü olay ise 1994’te yaşandı. Taksicilik yapan Mustafa Aydın, Mazıdağı sınırlarında kendi arabasına bindirildikten sonra kafasına bir el ateş edilerek öldürüldü. Olayla ilgili jandarma tutanağında Aydın’ın PKK’lılar tarafından yolunun kesildiği ve öldürüldüğü öne sürüldü. Aydın’ın Musa Çitil tarafından defalarca tehdit edildiği tanıkların ifadesinde yer aldı. Derik’teki dördüncü olay da 1994’te yaşandı. Mehmet Erek ile jandarma kontrol noktasında kaybolan Ahmet ve Ramazan Erek’in cesetleri Derik-Mazıdağ yolunun kenarında, Mazıdağ sınırlarında bulundu. Erek ailesinden üç kişinin, onlardan bir ay önce ölü bulunan Mustafa Aydın’ın öldürüldüğü aynı tüfekle öldürüldüğü tesbit edildi. Ayrıca gözaltına alındıktan sonra öldürülen Mehmet Faysal Ödün ile Piro Ay cinayetinden de Çitil sorumlu tutuldu.



Gelmezse zorla getirilecek



Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı dört ayrı olay ve 13 cinayetle ilgili, 16/07/2012 tarih ve 2012/1150 sayılı iddianame hazırladı ve Tuğgeneral Musa Çitil hakkında “Birden fazla kişiyi aynı sebeple öldürme” suçundan dava açtı. İddianamede, CMK’nın 196/2. maddesi gereğince, bu durumda talimat yasağı bulunması nedeniyle sanık adına duruşma gününü bildirir davetiye gönderileceği, duruşmaya gelmediği takdirde hakkında CMK’nın 199. maddesi uyarınca yakalama emri çıkarılacağı hatırlatıldı. İddianamede, Çitil’in hangi tarihler arasında Derik İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yaptığı ve varsa kullanmış olduğu izin ve rapor tarihlerinin bildirilmesi için İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı’na müzekkere yazılmasına da karar verildi.