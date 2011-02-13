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TUĞGENERAL MİMİROĞLU'NUN TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ İSTANBUL (A.A)

13 Şubat 2011 16:25

-TUĞGENERAL MİMİROĞLU'NUN TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ İSTANBUL (A.A) - 13.02.2011 - ''Balyoz Planı'' davası kapsamında tutuklanan Tokat İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bulut Ömer Mimiroğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi. ''Balyoz Planı'' davasına bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince dün tutuklanan Tokat İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bulut Ömer Mimiroğlu'nun avukatı Kazım Gözüşirin, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine geldi. Avukat Gözüşirin, müvekkili Tuğgeneral Bulut Ömer Mimiroğlu'nun tutukluluğuna itirazı içeren dilekçeyi 10. Ağır Ceza Mahkemesine iletilmek üzere İstanbul nöbetçi 9. Ağır Ceza Mahkemesine sundu. Dün tutuklanan Tokat İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bulut Ömer Mimiroğlu, Hasdal Askeri Cezaevine konulmuştu.

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