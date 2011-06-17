Tuğgeneral mahkemede beddua etti

T24 - Tuğgenerel Hakan Akkoç mahkemede, ''Bir çirkin iftira nedeniyle özgürlüğüm gasp edildi. Benim özgürlüğümün gasp edilmesine neden olanlara uzun ömür diliyorum. Yaşadıkları her anın ızdırap içinde geçmesini diliyorum'' dedi...



"Balyoz Planı" iddialarına ilişkin 196 emekli ve muvazzaf askerin yargılandığı davanın 33. duruşması görülmeye başlandı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’ndeki salonda yapılan duruşmaya, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, Eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın ve Engin Alan’ın da aralarında bulunduğu 140 tutuklu sanık katıldı. Albay Dursun Çiçek’in ve Nejat Bek’in de aralarında bulunduğu 22 tutuklu sanık katılmadı. 14 tutuksuz sanık da duruşmada hazır bulundu. Hakkında yakalama kararı olan emekli Orgeneral Ergun Saygun’un GATA’daki tedavisi devam ettiği için duruşmaya katılmadı.





'SEMİNERE KATILMADIM'



Mahkeme Başkanı Ömer Diken savunmaların alınmasıyla duruşmaya devam edileceğini belirterek tutuklu sanık sanık emekli Albay Kemal Dinçer’i kürsüye çağırdı. Suçsuz olduğunu belirterek savunmasına başlayan Dinçer 2003 yılında 1. Ordu Komutanlığı’nda düzenlediği iddia edilen seminere katılmadığını söyledi. 4 aydır tutuklu olduğunu anlatan Dinçer, "Kimin hazırladığı belli olmayan planla ilgili görev almadım. Çalışma ve sunum yapmadım. Haksız zulme uğradım. Tahliyeme ve beraatime karar verilsin" dedi. Sanık Kemal Dinçer, "Bu kadar yalan ve düzmece belge içinde hakikati bulacağınızdan endişeliyim. Bilip de susanlara soruyorum. Dilsiz şeytan olmaya değer mi makam?" diyerek savunmasını tamamladı.





'BİR ŞEY BİLİYORLARSA GELSİN ANLATSINLAR'



Üye hakim Ali Efendi Peksak, sanık Dinçer’e "Savunmanızda ’Dilsiz şeytan’ ifadesini kullandınız. Bununla kimi kastediyorsunuz?" diye sordu. Dinçer, "Yaklaşık 4 aydır savunmalar devam ediyor. Sanıklar tarafından belirtilen dönemin Genelkurmay başkanı, Kara Kuvvetleri komutanı ve Kara Kuvvetleri Kurmay başkanı gibi komutanları kastettim. Birşey biliyorlarsa gelsin anlatsınlar" diye konuştu.





'ÇİRKİN İFTİRA NEDENİYLE ÖZGÜRLÜĞÜM GASP EDİLDİ'



Tuğgenerel Hakan Akkoç seminere katılmadığını belirterek, "EK-A listesinde sadece ismim yer aldığı için huzurunuzdayım. Kimseden emir almadım, kimseye emir vermedim. Ele geçen belgelerde imzam, parmak izim yok. Hakkımda tek bir delil yok. Tüm suçlamları reddediyorum. Belçika’da NATO karargahında görevimden izin alıp geldim. Benim hiç bir zaman Belçika’dan izin alıpta hapis yatmak gibi bir fantazim olmamıştır. Bir çirkin iftira nedeniyle özgürlüğüm gasp edildi. Benim özgürlüğümün gasp edilmesine neden olanlara uzun ömür diliyorum. Yaşadıkları her anın ızdırap içinde geçmesini diliyorum. Ben hala neden burada olduğumu bilmiyorum. İddia makamına ve heyetinize soruyorum. İddia makamı hangi delile göre ismimi iddianameye yazdı. Siz mahkeme heyeti hangi delile göre beni tutukladınız. 5 Mayıs 2011 tarihinden itibaren özgürlüğümü ve yaşam hakkımı kaybettim. Ben yurtdışındaki görevimden tutuklanacağımı bilerek geldim. Adaletin tecelli edeceğini biliyorum" dedi.





'BU ADALET SANA BUNU LAYIK GÖRDÜ'



Tuğgenerel Hakan Akkoç’un avukatı Ziya Kara müvekkilinin tutuklanacağını bilerek Belçika’daki görevinden Türkiye’ye döndüğünü anlatarak, müvekkilim bana ’Eğer orada istifa dilekçesi verseydim Belçika hükümeti bana oturma izni verirdi" dedi. Ben müvekkilimin şahsen yerinde olsaydım Türkiye’ye dönmezdim. Bir günlüğüne de olsa özgürlüğümün gasp eidlmesine gönlüm razı olmazdı. Müvekkilim yine ’Aynı durumda olsamda Türkiye’ye gelirim’ diyor. Bu adalet sana bunu layık gördü. Benim müvekkilim hakkında hiç bir delil yoktur, tahliyesine karar verilmesini talep ediyiyorum" ifadelerini kullandı.





'ORDUYU ZAYIFLATMAK HAİNLİKTİR'



Tutuklu sanık Albay İkrami Özturan 4 aydır tutuklu olduğunu belirterek, Fuzuli’ye ait olan, "Sussam gönül razı değil, söylesem tesiri yok" sözleriyle savunmasına başladı. Bilgisi dışında EK-A listesinde isminin yer aldığını vurgulayan Özturan, Siirt, Ankara ve ABD’de görevlerde bulunduğunu 2003 yılında ise kendi isteğiyle emekli olduğunu belirtti. Dönemin 3. Ordu Komutanı Korgeneral Ergin Saygun’da listede yer alan 4 ismi tanımadığını söylemiştir. Saygun2un tanımadığı o 4 isimden biri benim. Seminerle ilgili görev almadım, görevlendirilmedim. Suçsuzum. Burada yargılanan bizim nezdimizde Türk Silahlı Kuvvetleri’dir. Ordu herkese ilelebet lazım olacaktır. Orduyu zayıflatmak hainliktir. Bu komployu hazılayanların yakalanarak cezalandırılmasını talep ediyorum. Tarihe hukuk gazisi olarak geçeceğiz. Suçsuzum.Elveda elbirliğiyle vatanında esir düşürülen askerler" dedi. Duruşma sanık savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.