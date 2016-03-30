Tuğgeneral hakkında astsubay ile erlere ırkçılıktan ve mobbingden suç duyurusu

Tuzla Piyade Okulu’nda 29 Aralık 2015’te kendisini kışla içindeki bir ağaca asarak intihar eden er Taha Yapar’ın ölümü hakkında yürütülen soruşturma sırasında, Tuzla Piyade Okulu Komutanı Tuğgeneral İ.C.’nin görevli personele hakaret ettiği, mobbing uyguladığı ve ırkçı ifadeler kullandığı iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunda İ.C.’nin görevden alınması, görevi başındaki memura görevinden dolayı hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, memuriyet görevini kötüye kullanma suçları nedeniyle Genelkurmay Askeri Savcılığı’nca soruşturma izni verilmesi talep edildi. İddialar üzerine Genelkurmay Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Başkanı (EDOK) orgeneral Kamil Başoğlu’nun Tuzla Piyade Okulu’nda İ.C.’nin ifadesini aldığı öğrenildi.

“Van’lı değil mi? Al sana bir…”

İntihar olayını araştırmak için 27 Ocak’ta yapılan toplantıya katılan Tuğgeneral İ.C., astsubaylar S.Ş., E.K., ve intihar eden er Taha Yapar’ın yakın arkadaşı onbaşı G.Ç. ile er S.Z.’ye küfür ve hakaret ettiği öne sürüldü. Astsubay S.Ş.’ye “Otur ulan hain” dediği öne sürülen İ.C.’nin bir diğer astsubay E.K.’ya yönelik olarak “Otur ulan, hain! Şerefsiz! İt soyu” ifadelerini kullandığı suç duyurusu dilekçesine yansırken, onbaşı G.Ç.’ye “Van’lı değil mi? Al sana bir o. çocuğu daha” dediği ve İ.C.’nin Van’lı bir diğer er S.Z’nin tekmil vermesinin ardından “Al bir o. çocuğu daha” ifadelerini kullandığı iddialar arasında yer aldı.

"Cenazem sahipsiz kalmasın diye gelmiş!"

Tuğgeneral İ.C.’nin intihar eden er Taha Yapar hakkında ise, “Bu adam buraya cenazem dışarıda sahipsiz kalmasın, burada cenazeme sahip çıkarlar diye kendisini asmaya gelmiş.” dediği suç duyurusu dilekçesine yansırken, yürütülen soruşturmada ifade veren askerlerin bu ifadelerin İ.C. tarafından kullanıldığını doğrulaması dikkat çekti.

Suç duyurusunda, astsubay E.K.’nın tuğgeneral İ.C.’nin hakaretleri nedeniyle istifa etmek istemesi ve hakaretler nedeniyle sivil savcılığa da şikayette bulunmasından sonra, İ.C.’nin E.K.’yı yanına çağırarak “Senin hiç haysiyetin, şerefin yok mu? Neden sivil savcılığa müracaat ettin? Beni orada yargılayamayacaklarını bilmiyor musun? Seni mahvedeceğim, şerefsiz hırsız, dışarıda olsan ölürdün! Seni kim astsubay yaptı lan? Allah onların da belasını versin! Daha önce verdiğin istifayı geri çektin? İstifanı geri çekmen için seni yarbay F.C.Ç mı zorladı? Erkeksen istifa et!” diyerek tekrar tehdit ve hakaret ettiği belirtildi.

EDOK Başkanı Tuzla Piyade Okulu'nda

Astsubay E.K.’nın avukatı Erkan Akkuş tarafından dün Genelkurmay Başkanlığı’na yapılan suç duyurusunda yer alan iddiaların ardından, Genelkurmay Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Başkanı Kamil Başoğlu’nun Tuzla Piyade Okulu’nda İ.C.’nin ifadesini almak için Tuzla Piyade Okulu Komutanlığı’na geldiği öğrenildi.